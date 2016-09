Ini Daftar Pengisi Acara dan Artis di AFAID16

Azizah Nur Alfi

Bisnis.com, JAKARTA - Anime Festival Asia Indonesia (AFAID16) akan diselenggarakan pada Jumat (16/9) hingga Minggu (18/9) di Jakarta International Expo Kemayoran (JIEXpo). Penyelenggara telah mengumumkan sejumlah pengisi acara festival budaya pop Jepang ini, seperti 4 fitur film anime, 4 film, 7 selebritis cosplay.

Seperti dalam keterangan resmi kepada Bisnis, Jumat (2/9), penyelenggaraan Anime Festival Asia Indonesia ini telah memasuki tahun kelima di Jakarta. Tahun lalu, AFAID sukses menarik lebih dari 60.000 pengunjung.

Berikut daftar pengisi acara AFAID16:

1. Selebriti Cosplayer

Tujuh selebriti Cosplayer dari Mancanegara akan bertemu langsung dengan para penggemarnya di Anime Festival Asia Indonesia, seperti Julia dari Taiwan, Kaname Reika dari Jepang, Siu Tao dari Hong Kong, Ying Tze dari Malaysia, Baozi dan Hana dari China.

2. ARCC Indonesia

Ini merupakan acara kompetisi Cospay yang di selenggarakan oleh AFA, dengan kepanjangan dari AFA Regional Cosplay Championship yang menampilkan para pemeran Cosplay lokal terbaik. Para pemain Cosplay nantinya akan beradu diatas panggung untuk memenangkan siapakah pemenang terbaik di atas pentas.

3. Kafe AFA

Para pramusaji terhormat Maid & Butler khas AFA akan kembali hadir dengan sebuah tema baru berseragam sekolah. Pengunjung yang bergabung di resto ruang kelas, akan ditemani oleh pramusaji favorit AFA.

4. Empat fitur anime

AFAID16 akan menampilkan 4 fitur film anime tahun ini dengan judul yakni High School Fleet, Kabaneri of the Iron Fortress, Kuromukuro, dan Qualidea Code.

Film anime High School Fleer, para bintang tamunya seperti Atsumi Tanezaki, Nozomi Furuki dan Takaaki Suzuki akan turut hadir tampil di panggung. Selain itu, pengisi suara dalam film anime Kabneri of the Iron Fortress, Maaya Uchida dan Ayame Yomogawa, akan turut hadir di panggung pada saat sesi penampilan Kabaneri of the iron Fortress.

Adapun, aktor pengisi suara dalam film anime Kuromukuro, Yohei Azakami, akan bertemu para penggemarnya diatas panggung. Begitu pula, Chika Anzai dalam film anime Qualide Code, ikut hadir di atas panggung.

5. Fitur film

Kizumonogatari: Tekketsu dan Nekketsu.

Dua film serial populer di Jepang, Bakemonogatari akan ditayangkan hanya di AFAID16. Penayangan film bagian ke-2 dari film trilogy Nekketsu ini, merupakan yang pertama kalinya di luar Jepang.

Zutto Mae Kara Suki Deshita Kokuhaku Jikko Iinkai

Hadir pertama kali di Indonesia, filmnya ditonton oleh lebih dari ratusan juta pemirsa. Film drama romansa yang di produksi oleh HoneyWorks telah dibuat kedalam versi layar lebarnya. Lagu-lagu HoneyWorks yang berjudul ‘Kokuhaku Yoko Renshuu’, ‘Hatsukoi no E-hon’ dan ‘Yakimochi no Kotae’ akan ditampilkan juga di bagian tengah film tersebut.

My Love Story!!

Sebuah film action yang terkenal diambil dari film serial anime dan manga di Jepang. Takeo Goda (Ryohei Suzuki) adalah menceritakan seorang pelajar yang berbadan tinggi 2 meter dan berat badan lebih dari 100 kg, yang mempunyai karakter yang baik yang disukai para pelajar laki-laki, namun tidak disukai oleh pelajar perempuan.

Semua perempuan lebih menyukai teman tampanya Takeo Makoto Sunakawa(Kentaro Sakaguchi). Suatu hari, Takeo menyelamatkan seorang perempuan Rinko Yamato (Mei Nagano) dari kecelakaan kereta api. Takeo jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Dia merasakan bahwa Rinko menyukai lelaki lain Makoto. Namun, Makoto bukanlah yang di kaguminya. Takeo berusaha untuk menjodohkan Rinko dan Makoto.

IA Live concert di Jepang : Party A GO-GO

Film solo konser vocaloid populer pertama, IA akan tampil untuk pertama kalinya di Anime Festival Asia Indonesia. “IA” artis virtual yang ditampilkan secara nyata sebagai bagian dari VOCALOID™3 dengan teknologi synthesizing.

Selain pengisi acara, adapula bintang tamu meliputi:

10JINACTOR (Tenjinactor)

Ini merupakan grup yang dibentuk melalui sebuah audisi realty show yang ditayangkan oleh FBS Fukoka Broadcasting setiap hari Rabu pada bulan Juli 2014. Kesepuluh pemenang audisi ini kemudian membentuk 10Jinactor.

Tomomi Itano

Dia pernah menjadi anggota dari grup idola AKB48 dan Team K. juga aktif sebagai model ekslusif dari majalah fashion Cawaii.

Konser I Love Anisong

TErdapat artis baru yang akan tampil di konser I love anisong. Mereka diantaranya Alisa Takigawa dan motsu X KAYA.