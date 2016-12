Share this post :

Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggelar car free night saat malam pergantian tahun mendatang. Ada sebanyak lima panggung hiburan yang akan didirikan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin. Panggung utama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, panggung utama sengaja didirikan di Bundaran HI. Karena lokasinya dinilai cukup luas untuk menampung warga Ibukota.



"Panggung utamanya kami dirikan di Jalan Imam Bonjol, masih di kawasan Bundaran HI," kata Catur, saat rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12).



Sementara empat lokasi panggung lainnya yakni di lapangan futsal Monumen Nasional (Monas), depan Gedung Jaya, Bendungan Hilir (Benhil), serta depan Gedung Chase Plaza.



Sesuai dengan arahan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, semua panggung akan didekorasi dengan nuansa Betawi.



"Semua panggung akan dipasangi ornamen Betawi seperti gigi balang, ondel-ondel, serta lainnya," tandasnya.

Sumber : Berita Jakarta