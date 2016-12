Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan Rumah Susun Atlet Asian Games di Kemayoran rampung pada September 2017. Hingga akhir tahun ini, pengerjaan proyek rusun untuk para atlet tersebut telah mencapai 42%.



Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan progres pengerjaan saat ini memasuki pengecoran akhir atau topping off. Hingga Desember 2016, Kementerian PUPR akan melakukan topping off pada tiga tower, sementara tujuh tower lainnya akan dilakukan secara bertahap pada Februari 2017.

Ilustrasi - Antara/Vitalis Yogi Trisna

"Kami targetkan pembangunan Rusun Atlet ini bisa selesai bulan September 2017 mendatang," ujanrya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12/2016).

Syarif menjelaskan tiga tower Rusun Atlet yang siap untuk di topping off adalah tower 3 di Blok C2 dan tower 1 dan tower 3 di Blok D10. Syarif menuturkan, pihaknya berencana melakukan topping off ini pada hari Jumat (30/12/2016) dan berharap Presiden RI Joko Widodo bisa hadir dan melakukan topping off Rusun Atlet ini.

Dia menuturkan salah satu upaya agar rusun tersebut dapat selesai pada waktunya ialah dengan meningkatkan jam kerja para pekerja menjadi dua shift bahkan tiga shift selama tujuh hari dalam sepekan.

Tiga menara rusun dibangun di Blok C2 dengan kapasitas 1.932 unit hunian dan tujuh menara di Blok D10 dengan jumlah 5.494 unit hunian. Setiap unit memiliki luas 36m2 yang dapat dihuni oleh tiga orang. Pada Blok D10 juga akan ada ruang makan bersama dengan kapasitas 2.500 orang.