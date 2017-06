Share this post :

Sejumlah pengunjung memadati Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/6) malam. Jakarta Fair Kemayoran 2017 (JFK) merupakan arena pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara mulai dibuka hari ini, Kamis 8 Juni 2017, dan akan dilangsungkan selama 39 hari hingga 16 Juli mendatang. ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA -- Berbagai kegiatan akan digelar di Jakarta hari ini. Mulai dari bazaar Ramadan fesyen dan kecantikan, pameran perhiasan emas, hingga pasar malam dengan berbagai kuliner Indonesia.



1. Communication Week 2017 "The Art of Communication" berisi talkshow, games, dance dan live music dimeriahkan oleh Delon di Emporium Pluit Mall, Main Atrium Jakarta, pukul 15.30 WIB.



2. Scientia Night Market berisi live musik dan aneka kuliner Indonesia di Scientia Square Park, Tangerang



3. Exciting Ramadhan Puri Indah Mall berisi live akustik dan tradisional musik gambus, marawis di Puri Indah Mall, Jakarta



4. Pameran perhiasan emas UBS Gold di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta International Expo Hall D2, Jakarta



5. Hijab Fashion Market 2017 berisi talkshow, fashion show serta fashion dan beauty bazaar di FX Sudirman, F3 Atrium Jakarta



6. Ramadhan Fiesta di Menara Mandiri (Ex. Bapindo Plaza), lantai 8 Hall D, Jakarta

Sumber : Antara