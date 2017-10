Nelayan membawa rumput laut hasil panen, di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Senin (4/9). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, Rabu (25/10/2017), di Jakarta.

Di antara beragam acara itu adalah seminar nasional kelautan dan perikanan, diskusi PR Indonesia bersama LIPI untuk mengomunikasikan bahasa ilmiah agar mudah dipahami publik, hingga talkshow dan sesi informatif mengenai industri kreatif.

Berikut beberapa acara hari ini :



1. Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka mendorong pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan/alih teknologi kelautan dan perikanan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar seminar bertajuk "Riset dan Inovasi Teknologi untuk Solusi dan Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan."



Seminar bertempat di Gedung Mina Bahari III dan IV, Kantor Pusat KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta pukul 09.00 - 17.00 WIB.



2. Public Relations Meet Up #14 | Science Has a PR Problem: How to Communicate Science

Acara tersebut digelar oleh PR INDONESIA bersama Indonesia Science Expo (ISE) 2017, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



IImuwan, peneliti, dan inovator semestinya berada di garis depan perjuangan merubah nasib bangsa. Sayang, buah pemikiran mereka kerap sulit dipahami publik. Ini menjadi tantangan bagi kalangann praktisi/akademisi PR. Acara ini akan membahas cara istilah ilmiah menjadi bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami publik.



Acara tersebut akan digelar di Balai Kartini Jakarta pukul 12.30 – 14.30 WIB



3. Talk Show: The Power of Innovation in Creative Industries

Talkshow dan sesi informatif dari Dr. Asnan Furinto, ahli inovasi dari Binus University dan penulis "Menelusuri Inovasi" akan berlangsung di Room 408, Binus JWC Campus, Senayan, Jakarta, pukul 18.00 - 21.00 WIB.

Sumber : Antara