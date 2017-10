Rasheda Ali (kiri) bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Sahid Sri Bimastuti Handayani. - Bisnis.com/Deliana Pradhita Sari

Bisnis.com, JAKARTA - Putri almarhum petinju legendaris Muhammad Ali, Rasheda Ali, menjalin silaturahmi dengan Pondok Pesantren Modern Sahid (PPMS).

Rasheda Ali menghadiri acara makan malam yang diinisasi oleh yayasan milik Sukamdani Sahid Gitosardjono tersebut dan bekerja sama dengan Indonesia Syiar Network (ISN). Acara digelar di Sahid Jaya Hotel, Jakarta.

Rencananya, putri The King of Boxing ini akan membagikan kisah inspiratif dari sang ayah kepada para tamu undangan. Salah satunya yakni mengenai perjuangan memegang teguh agama Islam.

Tamu undangan dalam acara makan malam resmi ini antara lain Ustaz Yusuf Mansur, Habib Hud Alatas, Kesultanan Kesepuhan Cirebon, dan beberapa petinggi pesantren.

Yayasan Pesantren Modern Sahid diwakili oleh putri Sukamdani Sahid Gitosardjono, Sri Bimastuti Handayani, selaku ketua Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khatimah.

Rasheda Ali tiba di Indonesia pada 28 Oktober. Dia diundang sebagai pembicara dalam acara Kopdar Saudagar Nusantara di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 28-29 Oktober.

Acara tersebut merupakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri para pengusaha muslim dalam negeri.

Rasheda Ali merupakan motivator, penulis buku, dan advokat tentang parkinson, penyakit yang menyebabkan ayahnya wafat.

Salah satu buku karya Rasheda berjudul I'll Hold Your Hand So You Won't Fall, A Child's Guide to Parkinson Disease.