Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, Selasa (31/10/2017) mulai dari seminar korupsi, diskusi startup, sesi konsultasi secara teknis untuk memajukan startup, hingga pameran fotografi.

1. Corruption, governance, and inequality in Indonesia

Dengan menggunakan beberapa dataset yang menggabungkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Indeks Tata Pemerintahan (IGI), dan data realisasi anggaran di tingkat provinsi, studi Lembaga Penelitian SMERU bertujuan untuk menguji dampak tata pemerintahan yang baik mengenai ketidakadilan di Indonesia.

Acara yang diinisiasi oleh Forum Kajian Pembangunan (FKP) Lembaga Penelitian SMERU ini akan digelar di Graha Bintang Lantai 7, Jl. Cikini Raya No. 55 Jakarta, pukul 10.00-12.00 WIB.

2. AWS User Group Jakarta Meetup October 2017

Diskusi tentang machine learning, otentikasi dengan Cognito di EV Hive D’Lab, Jalan Riau No.1, Menteng, RT.9/RW.5, Gondangdia, pukul 18.30 -19.00 WIB.

3. Startup Office Hour with AWS; Accelerate Your Startup Journey

Sesi konsultasi dengan Tim Arsitek Solusi AWS mulai dari layanan Cloud hingga teknis dan konsep mempercepat perjalanan startup. Acara ini digelar di JSC Hive Coworking Space 7 Jalan Professor Doktor Satrio Setiabudi, Jakarta,pukul 09.00 - 12.00 WIB.

4. Melampaui Fotografi, Photography and Beyond

Pameran fotografi yang menampilkan puluhan karya fotografi hitam putih dari Suherry Arno, dikuratori oleh Jim Supangkat di Gedung A Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, pukul 10.00 - 19.00 WIB.

Sumber : Antara