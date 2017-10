Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir (kanan) didampingi Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya (kedua kanan) meninjau pameran pada peringatan Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional, di Makassar, Selasa (24/10). - JIBI/Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai acara akan digelar di Jakarta hari ini, Rabu (1/11/2017) mulai dari talkshow transformasi bisnis, pameran teknologi Indocomtech, pameran fotografi hingga konferensi teknologi Tech in Asia Jakarta 2017.



1. Power Talk "The Need for Business Transformation & Value Innovation"

IPMI International Business School mengadakan sesi diskusi bulanan mengenai Power Talk, yang menampilkan Prof. Dr. Paul Matthyssens, Dekan Antwerp Management School.



Acara tersebut akan digelar di IPMI International Business School Jl. Rawajati Timur I/1. Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada 09.00-11.00 WIB.



2. BRIIndocomtech "Digital Smart Living"

Ajang pameran teknologi informasi dan komunikasi BRIIndocomtech kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC).



3. Melampaui Fotografi, Photography and Beyond

Pameran fotgrafi menampilkan puluhan karya fotografi hitam putih dari Suherry Arno, dikuratori oleh Jim Supangkat di Gedung A Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, pukul 10.00-19.00 WIB.



4. Tech in Asia Jakarta 2017

Konferensi teknologi Tech in Asia Jakarta 2017 menyuguhkan beragam informasi mendalam mengenai ekosistem teknologi, trend terkini industri startup, venture capital, paymant gateway, serta topik-topik lainnya yang akan diulas bersama para pakar dan figur inspiratif dari perusahaan startup dan teknologi terkemuka.



Gelaran tersebut akan diadakan di Jakarta Convention Center (JCC) Hall B pukul 10.00 - 17.30 WIB.

Sumber : Antara