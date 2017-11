Bus Transjabodetabek - Antara/Risky Andrianto

Bisnis.com, JAKARTA - Menindaklanjuti instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Transjakarta kembali membuat layanan baru Ragunan-Monas melewati jalan Pangeran Antasari.

Dirut PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan modifikasi rute perjalanan itu dilakukan untuk menghindari kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas DKI Jakarta yang tengah ada pembangunan proyek infrastruktur.

"Rute baru Ragunan-Monas ini telah dilaksanakan uji coba selama dua minggu. Dan fokus pada pelanggan yg tinggal di selatan Jakarta yg berangkat bekerja di pagi hari. Rute modifikasi ini akan beroperasi pada Senin mendatang (13/11)," katanya, Rabu (8/11/2017).

Dari uji coba itu, waktu tempuh untuk rute Ragunan-Monas melalui jalur Pangeran Antasari, Jakarta Selatan hanya membutuhkan waktu 1 jam.

“Durasi ini lebih singkat dibandingkan Ragunan-Monas via Semanggi ataupun Kuningan yang bisa mencapai lebih 2 jam,” jelasnya.

Rute baru ini akan melayani halte Ragunan, Departemen Pertanian (Deptan), Halte Bundaran Senayan (Bunsen), Halte Gelora Bung Karno (GBK), Halte Polda, Halte Bendungan Hilir, Halte Karet, Halte Dukuh Atas 1, Halte Tosari, Halte Sarinah, Halte Bank Indonesia (BI), dan Halte Monas.

Dari hasil uji coba tersebut juga didapatkan waktu tempuh rute dari halte Ragunan sampai Halte Bundaran Senayan hanya 50 menit. Pencapaian itu memudahkan pelanggan Transjakarta untuk terintegrasi dengan layanan lainnya yang disediakan perusahaan transportasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Pelanggan Transjakarta yang turun di halte Bundaran Senayan akan terhubung dengan layanan Blok M-Kota (koridor 1), Ciputat-Tosari, Poris-Bundaran Senayan, Puri Beta-Hotel Indonesia, TU Gas-Bundaran Senayan, Manggarai-Blok M.

Budi memastikan, Rute Ragunan-Monas yang melalui ruas jalan Pangeran Antasari akan menghindari kepadatan lalu lintas di Mampang imbas pembangunan terowongan (underpass) Mampang-Kuningan maupun proyek LRT (Light Rail Transit).

"Saya optimistis rute Ragunan-Monas yang beroperasi mulai pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB dengan melalui ruas jalan Pangeran Antasari menjadi solusi bagi masyarakat yang menggunakan layanan Transjakarta dibanding memanfaatkan kendaraan pribadi," katanya.

Sebelumnya, Transjakarta telah membuat rute monas - Ragunan via kor 13 yg bisa menghemat waktu tempuh. Rute ini merupakan bagian dari tiga rute ekspress dan tiga rute lintas mulai Senin (23/10). Keenam layanan baru ini, yakni rute lintas Pulogadung – Harmoni (via koridor 10 dan 4), rute ekspress PGC – Tanjung Priok (via tol) dan Tanjung Priok – PGC (via tol), rute lintas Cililitan – Dukuh Atas (via koridor 10 dan 4), Rute Lintas Kampung Rambutan – Kampung Melayu (via tol), dan rute lintas Monas – Ragunan via (koridor 13).