Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai acara akan digelar hari ini, Jumat (10/11/2017) mulai dari workshop untuk pengembang website, workshop menulis dan fotografi, seminar hukum dan HAM, diskusi bisnis fesyen hingga pentas seni.



1. Building Your Website: Information And Technology Workshop Series

Workshop JavaScript ini ditujukan untuk pengembang web pemula. Mengajarkan teori dasar JavaScript, termasuk juga menerapkannya untuk front end sebuah situs web. Workshop tersebut akan digelar di Kenobi Space Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pukul 13.00-17.00 WIB.



2. PassionSession ft. Gita Gutawa

Workshop ini akan mengajarkan bagaimana menuangkan pikiran dan pengalaman secara akurat melalui eksplorasi tulisan dan ketrampilan fotografi, dan talkshow bersama Gita Gutawa. Acara tersebut akan digelar di Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok, pukul 13.30-18.00 WIB.



3. Seminar "Membangun Budaya Hukum dalam Bingkai NKRI"

Seminar bersama Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI di IPMI International Business School, Jalan Rajawati Timur, Kalibata, Pancoran, pukul 09.00-11.00 WIB.



4. Fashionpreneur 101

Diskusi tentang tips dan trik untuk memulai bisnis fesyen bersama konsultan fesyen di @america, Pacific Place lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pukul 18.30-20.30 WIB.



5. Seniman Pasca-terampil 2017 PSBK goes to Jakarta

Enam seniman dengan latar belakang disiplin seni yang berbeda, ditantang untuk bersama-sama mewujudkan pertunjukan kolaborasi lintas disiplin. Mengambil inspirasi dari bagian pertama Kitab Omong Kosong (Persembahan Kuda), karya Seno Gumira Ajidarma, "Sampai Hari Ini" ingin menghadirkan spirit kritis untuk menguji kembali nilai dan berbagai pemahaman tentang kepercayaan, kebenaran, empati, dan cara manusia memaknainya.



Pentas seni tersebut akan digelar di Galeri Indonesia Kaya, West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pukul 19.00-21.00 WIB.

Sumber : Antara