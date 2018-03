Ilustrasi - Bisnis.com

JAKARTA — Pebisnis menilai penurunan tarif tol khusus angkutan logistik bisa mengefisienkan angkutan barang jika diberlakukan pada ruas tol yang ramai dilintasi truk.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi berharap pemangkasan tarif tol diberlakukan pada ruas tol yang sibuk digunakan oleh angkutan logistik sehingga memberikan manfaat ekonomi.

Sampai saat ini, tegasnya, pihaknya masih menunggu rencana penurunan tarif tol untuk angkutan logistik.

“ALFI berfikir positif saja dalam hal ini dan apakah ini juga termasuk tarif tol lama seperti Jagorawi, Cikampek maupun Merak yang merupakan tol terpadat, atau hanya tol baru saja,” katanya, Sabtu (24/3).

Selama ini, tegasnya, pengemudi truk barang golongan 3 dan golongan 4 melalui jalan nontol jika jalan nontol sepi kendaraan.

Pada saat ada kemacetan di jalan nontol, tegasnya, pengemudi truk baru menggunakan jalan tol.

Saat ini, paparnya, sudah banyak perusahaan logistik yang mewajibkan unit truknya melalui jalan tol karena lebih aman dan nyaman.

Sejauh ini, Yukki menjelaskan perusahaan logistik sulit memperoleh kepastian waktu pengiriman barang akibat tingkat kemacetan di jalur distribusi serta lonjakan biaya lantaran terjadi pemborosan bahan bakar minyak (BBM).

Saat ruas jalan tol Cikampek sangat padat, paparnya, menjadikan biaya logistik semakin meningkat karena rasio kendaraan menjadi rendah. “Dan tentunya membuat tidak nyaman dan pelayanan menjadi sangat rendah,” paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana penurunan tarif tol. Presiden memang meminta tarif tol turun, terutama untuk angkutan logistik.

Namun, Jokowi belum bisa memastikan berapa persen tarif tol tersebut turun. Yang jelas, Presiden ingin tarif tol untuk angkutan logistik bisa turun 20%-30%.

Saat ini, tarif tol di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya khususnya negara di Asean.

Tarif tol di Singapura, sekitar Rp777,94 per km, Vietnam Rp1.217,50 per km, Malaysia Rp492,5 per km, dan Thailand Rp440 per km. Untuk China tarifnya hanya Rp961,52 per km sedangkan rata-rata tarif tol kendaraan golongan I di Indonesia adalah Rp1.300 per km.

Jokowi telah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Budi Karya SUmadi agar tarif tol yang berhubungan dengan transportasi logistik bisa diturunkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mendukung kebijakan pemerintah memberikan penurunan tarif tol bagi angkutan logistik. Dia juga mengingatkan bahwa jalan tol adalah opsi pilihan bagi pengusaha angkutan barang.

Di sisi lain salah satu fungsi jalan primer harus tetap berjalan lancar, khususnya pada area asal dan tujuan tertentu.

“Hasil kajian asal-tujuan [origin-destinations survey], seharusnya koridor jalan primer harus tetap terjaga berfungsi 24/7,” kata Carmelita.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan jalan arteri primer, yang diperuntukkan bagi lalu lintas, dan tidak terganggu lalu lintas lokal. Hal itu untuk menjamin kelancaran angkutan logistik.

“Perlu ketegasan terkait tersedianya jalan arteri yang digunakan sebagai jalan raya primer untuk menjaga kelancaran angkutan. Jika untuk sementara waktu untuk membangun jalan, dipakai skenario tol boleh saja, asal ide lalu lintas terus menerus tetap terjaga.”

Dia juga menyarankan industri angkutan umum penumpang seharusnya menjadi prioritas. Kepemilikan kendaraan pribadi roda dua dan roda empat harus diatur, yang dibarengi penataan industri angkutan umum penumpang.

Pada masa mendatang, menurutnya, langkah penataan industri kendaraan bermotor perlu terus didorong sehingga kontribusi kepada negara juga semakin besar. “Namun alangkah baiknya jika produksi kendaraan tersebut juga ditujukan kepada pasar ekspor, tidak selalu untuk pasar domestik,” tegasnya.

BUTUH INSENTIF

Akademisi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menilai rencana pemerintah untuk mengurangi tarif tol khususnya tarif tol angkutan logistik sudah tepat. Namun, dia menandaskan masalah jalan tol bukan soal biayanya.

“Sebenarnya, masalahnya bukan di biaya tolnya, tetapi karena macet, sehingga produktifitas truk dan juga produsen jauh berkurang,” kata Djoko.

Menurutnya, pemerintah perlu menggratiskan tarif tol untuk angkutan logistik tetapi perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh angkutan logistik seperti kecepatan angkutan logistik minimal 40 km per jam dan dilarang melebihi kapasitas (over dimensi over load/ODOL).

“Jika melanggar, denda setinggi tingginya. Bangun jembatan timbang sebagai alat kontrol ODOL. Jika ketahuan melanggar, keluarkan di pintu tol terdekat dan kenakan denda setinggi-tingginya,” katanya.

Nantinya, denda tersebut akan diberikan kepada pemilik barang, perusahaan angkutan dan pengemudinya seperti yang diberlakukan di Korea Selatan.

Djoko juga mengusulkan dua opsi pilihan kepada pemerintah yaitu perpanjangan masa konsesi jalan tol yang dipegang Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau menaikkan tarif bagi kendaraan pribadi golongan I.

“BUJT dapat diberi kompensasi masa konsesi ditambah, atau menaikkan tarif tol untuk kendaraan pribadi,” tegasnya.

Opsi perpanjangan masa konsesi juga disetujui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nantinya, Menhub menyatakan pengelola jalan tol akan diberi konsesi lebih panjang seiring dengan penurunan tarif untuk angkutan logistik tersebut.

Budi Karya menuturkan tarif jalan tol sesuai mekanisme per satuan harga kilometer nantinya akan lebih rendah pada kisaran 10%-15%.

“Kami mengapresiasi semua kementerian dan lembaga yang sudah membangun jalan tol. Namun harus memberikan keringanan kepada masyarakat,” katanya.

Tidak hanya perpanjangan masa konsesi, Budi Karya mengatakan bahwa pengelola jalan tol juga akan diberi kemudahan pajak.

Selama ini, Menhub memaparkan tarif tol untuk kendaraan logistik yang mahal menjadi lebih murah. “Contoh di jalan tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp180.000 akan menjadi Rp90.000.”

Budi Karya mengatakan kebijakan penurunan tarif tol itu akan diatur dalam peraturan Menteri PUPR yang akan dikeluarkan pada pekan ini. (k1)