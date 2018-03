Share this post :

JAKARTA — Engie, perusahaan energi multinasional asal Prancis, berkomitmen untuk memperkuat investasi di Indonesia dengan ikut terlibat dalam sejumlah proyek pengembangan energi baru dan terbarukan.

CEO Engie Isabelle Kocher mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar potensial terbesar bagi Engie. Kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan suplai energi yang besar membuka peluang investasi bagi Engie.

"Kami memiliki kapasitas investasi yang besar, US$7 miliar per tahun secara global. Kami berharap agar ada peluang besar untuk kami berinvestasi dan menjadi mitra pilihan untuk kembangkan energi terbarukan di Indonesia," katanya, Jumat (23/3).

Dalam kunjungan untuk memperkuat komitmen Engie di Indonesia, pihaknya baru saja menuntaskan pendanaan (financial closing) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap tahap I berkapasitas 98,4 megawatt (MW).

Engie, bagian dari konsorsium PT Supreme Energy Rantau Dedap, meneken perjanjian pendanaan dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Asia Development Bank (ADB), dan sekelompok bank komersial international, yakni Mizuho Bank Ltd, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation pada Jumat (23/3).

Setelah menyelesaikan penuntasan pendanaan, proyek bernilai US$540 juta tersebut direncanakan akan segera memasuki fase kontruksi pada April 2018. PLTP Rantau Dedap ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 2020.

Kepala Perwakilan Engie untuk Indonesia Johan de Saeger mengatakan, Rantau Dedap adalah proyek panas bumi kedua Engie di Indonesia. Sebelumnya, Engie menggarap proyek PLTP Muara Laboh berkapasitas 80 MW yang telah mencapai penuntasan pendanaan pada 2017. PLTP Muara Laboh dalam tahap konstruksi.

“Kemungkinan kami akan melakukan pengembangan lebih lanjut dari fase pertama untuk dua proyek ini,” kata Johan.

Dia menuturkan, dalam pengembangan panas bumi pada dua proyek tersebut, pihaknya melakukan pengeboran masing-masing enam sumur eksplorasi. Untuk Muara Laboh dilakukan pengeboran untuk sumur pengembangan sebanyak delapan sumur, sedangkan Rantau Dedap 11 sumur pengembangan.

TUNJUK REKIND

Supreme Energy Rantau Dedap menunjuk konsorsium PT Rekayasa Industri (Rekind) dan Fuji Electric Co. Ltd. menjadi kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) proyek PLTP Rantau Dedap.

Penandatanganan kontrak dilakukan pada 22 Maret 2018 oleh Presiden & CEO Supreme Energy Rantau Dedap Supramu Santosa, Plt. Direktur Utama Rekind Jakub Tarigan, dan General Manager Sales Department V, Sales Division, Power & Energy Business Group Fuji Electric Katsutoshi Shoji,.

Rekind berhasil memenangkan tender untuk paket pengerjaan EPC PLTP berkapasitas 98,4 MW (2 unit) termasuk dengan sistem pengumpul uap dan tapk sumur panas bumi (well pad). Proyek yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Sumatra Selatan itu dijadwalkan selesai pada 2020.

"Kami optimistis dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, proyek PLTP Rantau Dedap ini akan terealisasi sesuai dengan target kualitas, waktu, biaya, spesifikasi dan performa safety," ujar Jakub.

Dia berharap agar pihaknya dapat menjadi penggerak industri nasional, termasuk dalam pemanfaatan panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan.

Menurutnya, kontrak proyek PLTP Rantau Dedap tersebut akan menambah rekam jejak Rekind dalam membangun PLTP. Sejauh ini, Rekind telah terlibat dalam pembangunan 16 PLTP di Indonesia dengan total kapasitas 912 MW, termasuk dengan sistem pengumpul uap dan infrastrukturnya yang mencapai hampir 50% dari total kapasitas terpasang di Indonesia.

Selain panas bumi, investasi Engie di sektor energi terbarukan juga menyasar pengembangan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (solar PV) di Sumatra dan wilayah timur Indonesia.

Pada 2017, Engie melakukan investasi bersama Sugar Group senilai US$1 miliar untuk mengembangkan solar PV di Lampung.

Bersama Electric Vine Industries, Engie juga mengalokasikan investasi senilai US$240 juta selama lebih dari 5 tahun untuk membangun jaringan microgrid solar PV ke 3.000 desa di Papua.

Johan menuturkan, pihaknya sedang berdiskusi dan mengajukan perizinan kepada pemerintah untuk melistriki sebanyak 130 desa di wilayah Kepulauan Yapen dan Sentani, Papua.

"Proyek tersebut akan diimplementasikan dalam 12 bulan setelah kami mendapat persetujuan dan semua perizinan," katanya.

Tak hanya itu, Engie juga memiliki kemitraan dengan PT Arya Watala Capital untuk mengembangkan pembangkit tenaga listrik hibrida, kombinasi pembangkit solar, baterai, dan diesel di Nusa Tenggara Timur. Engie dan Arya Watala mengalokasikan investasi senilai US$15 juta untuk proyek tersebut.

Engie melihat wilayah timur Indonesia menjadi lokasi paling menarik untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Wilayah timur Indonesia selain memiliki tingkat radiasi matahari yang baik juga memiliki tarif yang menarik. Hanya saja kebutuhan listrik di wilayah timur Indonesia masih kecil sehingga proyek yang bisa dikembangkan juga berkapasitas kecil.

