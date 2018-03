Share this post :

Liquefied Natural Gas (LNG). - Istimewa

JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membuka lelang pembangunan infrastruktur gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk memasok pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Papua.

Kepala Divisi Minyak dan Gas PLN Chairani Rachmatullah mengatakan, perseroan sedang melakukan lelang terbuka untuk pengadaan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) dan fasilitas di darat (land based LNG).

"Ada yang floating [terapung] dan ada yang land based [darat]," ujar Chairani kepada Bisnis, baru-baru ini.

Terminal LNG tersebut akan memasok pembangkit gas di lima wilayah di Papua, antara lain Sorong dengan perkiraan kapasitas tangki LNG sebesar 13.000 meter kubik (m3), Manokwari 7.000 m3, Nabire 6.000 m3, Biak 4.000 m3, dan Jayapura 15.000 m3.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, selain fasilitas terminal LNG, lelang juga termasuk pengadaan kapal pengangkutan LNG. Pengadaan terminal dan kapal LNG dilelang secara terpisah.

"Kemungkinan enggak [satu paket] karena kecil-kecil, storage dan regas dedicated ke pembangkit. Kemudian pengangkutan itu perusahaan lain," kata Iwan pekan lalu.

Menurutnya, lelang infrastruktur LNG di Papua akan diumumkan dalam waktu dekat.

Sementara itu, pada pertengahan tahun ini, PLN akan segera menetapkan pemenang lelang untuk pengadaan LNG yang dibuka sebelumnya, seperti lelang proyek LNG di Gorontalo dan Pontianak. Saat ini, penetapan pemenang lelang masih dalam proses.

Pemenang lelang proyek LNG untuk wilayah tengah Indonesia yang ditargetkan rampung akhir 2017, belum juga ditetapkan pemenangnya.

Dia mengaku bahwa belum mengetahui kapan pemenang lelang LNG untuk wilayah tengah Indonesia akan diumumkan.

Dia membenarkan dalam tahap pertama pelelangan tersebut telah menyisakan konsorsium Pertamina—PGN—Engie sebagai pemenang. Namun, hingga sekarang keputusan belum dibuat.

"Iya ada Pertamina,PGN, Engie ya mudah-mudahan jadi. Kami berharap agar jadi kalau memenuhi syarat semua dan kalau tidak ada alternatif. Wilayah tengah Indonesia tunggu evaluasi."

Penetapan pemenang proyek LNG di wilayah tengah Indonesia terus mundur. Semula lelang pengadaan LNG itu ditargetkan dapat selesai pada 2016. Hal itu bertujuan untuk pengiriman LNG bisa terealisasi pada 2019 karena membutuhkan waktu untuk membangun infrastruktur seperti regasifikasi dan penyimpanan gas. Lelang LNG tersebut tertunda karena ada beberapa perubahan proyek.

Awalnya, perseroan yang akan mencari pasokan gas sebesar 230 MMscfd untuk beberapa klaster pembangkit di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan delapan unit pembangkit yang membutuhkan pasokan gas 50 MMscfd, Sulawesi 14 unit pembangkit dengan kebutuhan 120 MMscfd, dan Nusa Tenggara 10 unit pembangkit yang membutuhkan pasokan gas 60 MMscfd.

Namun, PLN memutuskan untuk memisahkan beberapa daerah, yakni Bali, Gorontalo, dan Pontianak dari proyek tersebut. Sebagai dampaknya, pasokan gas yang dibutuhkan lebih rendah menjadi 200 MMscfd.

"Ada perubahan penggunaan di wilayah tengah Indonesia. Di Makassar ada peaker [tegangan puncak] PLTGU, tetapi itu peaker-nya diganti PLTA," kata Iwan.

Selain itu, PLN akan mendapatkan tambahan pasokan LNG dari fasilitas pengolahan LNG Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat yang ditargetkan mulai produksi pada 2020.

Sesuai dengan keputusan investasi final yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada 2016, 75% dari produksi Tangguh Train 3 akan dialokasikan untuk PLN.

"Setelah kilang tangguh 3 berproduksi, LNG Tangguh produksinya akan meningkat 3,8 juta ton per tahun dari 7,6 juta ton per tahun [Train 1 dan 2], sehingga jumlah produksinya menjadi 11,4 juta ton per tahun. Nah, 75% dari produksi Train 3 sudah komitmen pembeli domestiknya, yakni PLN," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Arcandra menjelaskan, pasokan LNG sebesar 75% dari produksi Train 3 untuk PLN nanti setara dengan 3.000 megawatt (MW). Sementara itu, alokasi kargo Train 1 dan 2 untuk pembangkit listrik dan industri telah dilakukan LNG Tangguh sejak 2013 dengan kemungkinan tambahan suplai ke dalam negeri. (Denis Riantiza Meilanova)