Kendaraan antre untuk mengisi BBM di tempat peristirahatan KM 207 jalan tol Palimanan-Kanci, Jawa Barat, Jumat (23/6). - JIBI/Dwi Prasetya

Untuk memperbaiki kualitas udara di beberapa kota dalam ajang Asian Games 2018 dan pertemuan tahunan IMF –Bank Dunia, Pertamina akan menghentikan pasokan Premium sedikitnya di delapan kota di Indonesia.

Delapan kota itu terdiri atas DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Palembang, Bali, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi, dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Asian Games 2018 akan digelar pada 18 Agustus 2018—2 September 2018 di DKI Jakarta dan Palembang (Sumatra Selatan).

Pertemuan tahunan IMF di Bali akan digelar pada Oktober 2018 yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara. Bahkan, total delegasi dari 189 negara itu bisa mencapai 15.000 orang.

Penghapusan Premium di beberapa kota saat acara Asian Games dan pertemuan IMF itu akan diganti dengan bahan bakar minyak (BBM) standar Euro 4.

PT Pertamina (Persero) pun segera impor BBM standar Euro 4 untuk menjamin ketersediaan pasokan jelang Asian Games dan pertemuan IMF.

Lokasi acara Asian Games dan pertemuan IMF harus memiliki kadar kualitas udara yang bagus, salah satunya dengan penggunaan BBM standar Euro 4.

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan sudah minta untuk mulai mengurangi penggunaan Premium. Bahkan, ketika Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang sudah diperbolehkan penggunaan Premium.

"Kami pun mau enggak mau enggak boleh jualan BBM yang jelek-jelek [seperti Premium]," ujarnya saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (26/3).

Permintaan KLHK itu tercantum dalam surat yang diberikan kepada Pertamina untuk tidak menjual BBM berkualitas rendah selama Asian Games 2018 dan IMF Meeting 2018. Pada saat acara Asian Games digelar, syarat minimal kualitas udara 25 mikrogram per mililiter.

Pertamina pun tengah menunggu spesifikasi resmi untuk BBM Euro 4 dari Kementerian ESDM.

Adiatma menuturkan bahwa spesifikasi resmi BBM berkualitas Euro 4 akan diumumkan Kementerian ESDM pada akhir 2018.

"Saat ini, kilang [minyak] di Cilacap sudah bisa produksi BBM kualitas Euro 4, sedangkan sebagian kami masih ada impor juga," ujarnya.

Selain Cilacap, kilang Balongan juga sudah bisa memproduksi BBM berkualitas setara Euro 4, terutama dari komposisi sulfurnya. Namun, komposisi lainnya ada yang belum termasuk Euro 4.

Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang ditembuskan kepada Pertamina. Dalam surat itu, pasokan BBM Euro 4, yakni Pertamax Turbo, agar tersedia paling lambat Mei 2018. Nantinya, BBM Euro 4 itu diprioritaskan pasokannya terjaga di kota-kota yang ditelah ditetapkan di atas.

Pada surat laporan kepada Presiden itu juga disebutkan kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM2,5 sepanjang 2017 hingga Januari 2018 di Palembang dan Jakarta masing-masing 12 ug/m3 dan 35 ug/m3. Secara standar nasional, kualitas udara di Jakarta masih cukup baik karena masih berada di bawah standar 65 ug/m3. Namun, berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kualitas udara Jakarta berada di bawah standar, yakni 25 ug/m3.

Sementara itu, Asian Games dan pertemuaan IMF pada tahun ini juga akan membuat BBM dengan kadar oktan (research octane number/RON) 88, yaitu Premium, tidak dijual di beberapa kota, terutama yang terkait dengan dua acara internasional tersebut.

Namun, Pertamina wajib memasok Premium di luar Jawa, Madura, dan Bali sesuai dengan kouota yang telah ditetapkan di APBN 2018.

Sementara itu, penjualan Premium di Jawa, Madura, dan Bali sudah terhitung sebagai BBM jenis umum, bukan penugasan lagi, sehingga Pertamina bebas untuk memutuskan tetap menyalurkan atau tidak.

Adiatma pun mengiyakan, Premium akan ditiadakan selama acara internasional tersebut. Hal itu demi menjaga kualitas udara bisa sesuai standar yang berlaku.

"Produk BBM Pertamina yang sudah sesuai standar EURO IV adalah Pertamax Turbo," ujarnya.

Saat ini, harga BBM Pertamax Turbo dengan oktan 98 itu memiliki harga Rp10.100—Rp17.100 per liter di seluruh Indonesia.

Adiatman menuturkan, penerapan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan KLHK.

"Kalau keterjangkauan masyarakat, kebijakan ini kan fokusnya kualitas bahan bakar. Namun, pertanyaan terkait keterjangkauan daya beli masyarakat bisa ditanyakan ke pihak pemerintah," ujarnya.

KLHK telah mengeluarkan Permen KLHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Euro IV.

Peraturan itu berlaku sejak 10 Maret 2017 untuk kendaraan tipe baru dan 10 Juli 2018 untuk kendaraan yang sedang diproduksi berbahan bakar bensin.

KENAIKAN PERTALITE

Selain penghapusan Premium untuk beberapa waktu di delapan kota, Pertamina juga telah menaikkan harga Pertalite.

Pertamina optimistis masyarakat tidak akan kembali beralih ke Premium seiring dengan kenaikan harga Pertalite.

Adiatma Sardjito mengatakan, perseroan tidak khawatir terjadi pergeseran konsumsi Pertalite ke Premium. Pihaknya mengklaim kondisi permintaan Pertalite aman, apalagi yang menjual produk bensin oktan 90 itu bukan cuma Pertamina.

"Kalau kompetitor malah menjual bensin oktan 90 lebih mahal dari kami. Jadi, sejauh ini aman-aman saja kok," ujarnya.

Harga Pertalite per 24 Maret 2018 naik sekitar Rp150—Rp200 per liter di seluruh Indonesia. Harga Pertalite pun menjadi berada di kisaran Rp7.800—Rp8.150 per liter di seluruh kawasan Indonesia.

Harga Pertalite dengan spesifikasi oktan 90 itu memang masih murah ketimbang harga produk serupa dari kompetitor.

Shell Indonesia menjajakan produk bensin oktan 90 dengan harga Rp8.500 per liter, produk Total Oil Indonesia Rp8.400 per liter, sedangkan Vivo Energy Indonesia Rp8.500 per liter.

Adiatma mengatakan, kenaikan harga Pertalite itu dinilai wajar seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak Brent sudah berada level US$70,18 per barel. Angka itu sudah sangat jauh aacuan harga minyak Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dalam APBN 2018 hanya US$48 per barel.

Terlepas dari kepentingan kualitas udara, kenaikan harga Pertalite dan penghapusan Premium untuk beberapa waktu jelas menguntungkan Pertamina. Apalagi, Pertamina mengklaim kehilangan potensi pendapatan hingga Rp2 triliun per bulan dengan harga jual Premium dan solar saat ini masing-masing Rp6.450 per liter dan Rp5.150 per liter.

Namun, arah kebijakan BBM di Tanah Air untuk terus meningkatkan kualitas BBM dan menuju standar Euro 4. Hal itu tentu berdampak terhadap harga BBM yang jauh lebih mahal. Sementara itu, selain pangan, pemerintah juga perlu hadir untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber energi bagi seluruh rakyat di Tanah Air.

- Pasokan BBM berstandar Euro 4, yakni Pertamax Turbo, agar tersedia paling lambat Mei 2018.