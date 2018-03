Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten minyak dan gas PT Medco Energi Internasional Tbk., (MEDC) menyebutkan adanya transaksi crossing saham tidak memengaruhi kepemilikan keluarga Panigoro di perseroan.

Mengutip data Bloomberg, pada Rabu (27/3/2018) Credit Suisse Securities Indonesia memfasilitasi perdagangan saham MEDC senilai Rp32,31 triliun mencakup aksi jual dan beli.

Volume saham yang diperjualbelikan mencapai 24,57 miliar lembar. Adapun, total transaksi saham MEDC pada hari ini sejumlah Rp32,85 triliun dengan volume 24,62 miliar lembar saham.

Transaksi saham MEDC mendongrak nilai dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tercatat volume transaksi di bursa mencapai Rp45,78 triliun dengan volume 43,54 miliar.

Direktur Utama Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro menyampaikan, transaksi saham MEDC pada hari ini tidak merubah struktur kepemilikan saham keluarga Panigoro di perseroan.

“Transaksi itu adalah konsolidasi kepemilikan saham keluarga Panigoro dari beberapa SPV [special purpose vehicle] di luar negeri, termasuk Encore Energy ke PT Medco Daya,” ujarnya kepada Bisnis.com.

PT Medco Daya sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Panigoro. Adapun, struktur pemegang saham MEDC di atas 5% berdasarkan data BEI ialah PT Medco Jaya Abadi (8,1%), Diamond Bridge Pte. Ltd. (21,61%), Encore Energy Pte. Ltd. (26,85%), Clio Capital Ventures Ltd (15,59%).

Hilmi menambahkan, adanya crossing saham merupakan follow up perusahaan terkait program pengampunan pajak atau tax amnesty yang berlaku tahun lalu.