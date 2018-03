Share this post :

Piala Oscar - Reuters

Kabar24.com, LOS ANGELES - Lembaga penyelenggara Academy Awards, The Academy of Motion Pictures Arts and Science mengatakan mereka tidak akan melakukan tindakan apapun terhadap ketua mereka John Bailey pada Selasa (17/3/2018).

Mereka juga mengatakan akan menghentikan segala investigasi pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Bailey.

Pihak Akademi sendiri mulai melaksanakan investigasi setelah mendapatkan laporan dan komplain atas sikap Bailey yang dituduh telah melakukan pelecehan seksual pada 13 Maret 2018.

Dalam pernyataan resminya mereka tidak mengatakan identitas individu sang pelapor.

Pihak komite administrasi dan anggota akademi memutuskan tidak akan mengambil langkah lanjutan atas tuduhan ini.

"Temuan dan rekomendasi dari investigasi kami telah disampaikan kepada pihak direksi dan menghasilkan rekomendasi baru. John Bailey tetap menjabat sebagai ketua Akademi," jelasnya.

Dikutip dari Reuters, dilaporkan bahwa Bailey mengaku mendapat tuduhan telah menyentuh perempuan dengan tidak pantas yang terjadi hampir 1 dekade lalu. Bailey menampik tuduhan tersebut.

Bailey sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu sutradara kawakan Hollywood.

Beberapa film terkenal seperti 'Groundhod Day' dan 'How to be a Latin Lover'.

Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa tuduhan tersebut adalah bualan yang ditujukan untuk menghancurkan kariernya selama ini.

Sumber : Reuters