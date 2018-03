BOGOR – Kementerian Perhubungan tengah mengkaji untuk menambah skema baru dalam proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya atau biasa disebut kereta api semi cepat.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Zulmafendi mengatakan sebagian dari proyek berskema kerja sama antarpemerintah (goverment to government/G to G) diupayakan berjalan dengan skema kerja sama antarbadan usaha (business to Business/B to B).

Menurutnya, skema B to B sedang digodok agar swasta bisa berpartisipasi. Dia beralasan keterlibatan swasta diharapkan bisa menutupi kebutuhan pendanaan yang besar dalam proyek itu.

“Sebagian dari proyek ini, kami akan KPBU-kan [kerja sama pemerintah badan usaha]. KPBU bisa per segmen proyek atau misalnya, untuk sarananya bisa KPBU,” jelasnya di Bogor, Senin (27/3) malam.

Saat ini, dia menambahkan progres proyek masih menunggu laporan akhir dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diperkirakan akan diterima pada akhir April 2018.

Sejauh ini, kajian dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah rampung. Sebagaimana diketahui, proyek revitalisasi kereta api Jakarta-Surabaya memadukan dua kajian dari JICA dan BPPT.

Zulfamendi menekankan perhitungan biaya investasi dan aspek teknis lainnya akan bergatung pada penggodokan dua hasil kajian. Namun, dia menegaskan, Kemenhub ingin proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya tidak menelan biaya yang terlampau besar.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya memperkirakan proyek revitalisasi jalur kereta api Jakarta-Surabaya akan menelan biaya pada kisaran Rp60 triliun hingga Rp100 triliun. Pembangunan proyek ini diharapkan bisa dimulai pada akhir 2018.

Menurutnya, pembiayaan proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya sejauh ini direncanakan berasal dari pinjaman Jepang.

Bila skema B to B terlaksana untuk sebagian proyek ini, Zulfamendi juga menerangkan pemerintah bisa mengurangi eksposur risiko dari pinjaman tersebut. Alasannya, risiko menjadi tersebar bila investor swasta turut berpartisipasi.

Japan Bank fo International Cooperation (JBIC) sudah menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek revitalisasi kereta api Jakarta-Surabaya.

Tadashi Maeda, CEO, Executive Managing Director JBIC menyebut proyek ini sangat penting bagi Jepang setelah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimenangkan China.

Dia mengatakan, JBIC tidak hanya tertarik untuk mendanai proyek, tapi juga membuat proyek ini lebih menarik bagi investor.

Tadashi berpendapat, dampak dari proyek ini bukan menambah kecepatan kereta, melainkan bisa menggenjot ekonomi di kawasan tersebut.

PERLU DICOBA

Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai pemerintah perlu mencoba skema pembiayaan alternatif dan tidak sepenuhnya bergantung pada utang. Terlebih, biaya investasi proyek revitalisasi kereta api Jakarta-Surabaya bernilai triliunan rupiah.

Dia berpendapat, utang yang terlampau besar, baik utang ke pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) akan membuat beban pemerintah maupun BUMN bertambah. “Proyek yang 100% dibiayai utang selayaknya dievaluasi,” jelasnya.

Selama ini, Aditya menerangkan pemerintah belum mencoba skema bauran yang melibatkan masyarakat berpartisipasi atau crowd funding. Dia menyebut, potensi pendanaan dari dana masyarakat lewat instrumen surat utang belum digarap optimal kendati minat masyarakat cukup tinggi.

Dia mencontohkan, penerbitan obligasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2017 mengalami kelebihan permintaan 2,5 kali. Sebanyak 55% dana penerbitan obligasi senilai Rp2 triliun itu digunakan KAI untuk menyelesaikan proyek kereta api Bandara Soekarno-Hatta.