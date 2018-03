Ilustrasi - Cambridgeinternational

Bisnis.com, JAKARTA - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mengadakan kompetisi tahunan, ICAEW Indonesia Business Challenge 2018 di Jakarta, pada 3 Mei mendatang.

ICAEW Indonesia Business Challenge adalah sarana memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari universitas terkemuka di Indonesia untuk menunjukkan keahlian dan bakat mereka di bidang keuangan dan bisnis. Kompetisi ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk bertemu dan berinteraksi dengan sponsor regional, Deloitte Southeast Asia dan Maybank, untuk melihat potensi peluang karir atau magang.

Ada 20 tim akan ditentukan melalui proses seleksi yang ketat. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa semester empat hingga semester delapan di bidang akuntansi. Hanya dua tim paling hebat yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia pada South-East-Asia Business Challenge 2018 untuk bersaing dengan tim dari lima negara lain di kawasan ini.

Selama kompetisi, para calon pemimpin muda diwajibkan untuk menganalisis, merekomendasikan dan menyajikan solusi bisnis berdasarkan kasus bisnis nyata dari organisasi yang bereputasi baik. Setiap tim akan presentasi di depan panel juri yang terdiri dari sejumlah profesional industri yang paling dihormati di Indonesia.

Deny Poerhadiyanto, Head of Indonesia untuk ICAEW, mengatakan, tahun lalu, pihaknya memilih hanya delapan tim untuk berpartisipasi dalam Indonesia Business Challenge. Karena antusiasme yang besar dari mahasiswa dan universitas.

"Kami memutuskan untuk memperluas ke 20 tim untuk yang berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Ini akan menjadi kesempatan yang berharga bagi para mahasiswa untuk menunjukkan keahlian kompetensi mereka yang dicari oleh perusahaan, mulai dari keahlian teknis hingga analitis, dan berbagai soft skillseperti kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan komunikasi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/3/2018).

Tahun lalu, Universitas Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Trisakti masing-masing memiliki tim yang mewakili Indonesia di kompetisi final regional. Universitas Indonesia mengalahkan 10 tim lain dari Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam, dan tampil sebagai juara 2017. Tim juara pergi dengan membawa trofi dan hadiah utama perjalanan ke London secara gratis. Oleh karena itu untuk merayakan kemenangan, South-East Business Challenge 2018, akan diselenggarakan di Jakarta, rumah dari tim juara