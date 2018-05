Share this post :

Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa Mei 1998 menjadi penanda baru dalam tonggak sejarah baru Indonesia. Orde baru yang sebelumnya menjadi pengekang aspirasi rakyat bertekuk lutut kepada rayat yang menginginkan reformasi.

Bertepatan dengan 20 tahun peringatan peristiwa bersejarah tersebut, belum lama ini Galeri Nasional Indonesia kembali mengelar pameran seni rupa kontemporer Manifesto yang kali ini mengusung tajuk Multipolar. Pameran ini menampilkan karya seni rupa dari 61 perupa milenial dari berbagai daerah.

Karya-karya yang dikuratori oleh A. Sudjud Dartanto, Bayu Genia Krishbie, Citra Smara Dewi, dan Teguh Margono memperlihatkan kepada para pencinta seni tentang perspektif baru dalam memaknai karya seni rupa setelah 20 tahun reformasi.

Pameran ini mengejawantahkan praktik seni yang lahir dari berbagai narasi, konsep, dan pemikiran yang beragam, berdasarkan pada pengalaman dari medan yang berbeda-beda. Para kurator menyajikan bagaimana para perupa milenial secara unik menyampaikan pesan melalui kekaryaannya sebagai tanggapan kepada perubahan sosial-budaya sebagai efek dari lingkungan media dan teknologi.

Salah satu karya datang dari seniman Justian Jafin Wibisono. Karyanya yang berjudul Society of Spectacle In The Gold Lanscape (cat akrilik, pasta akrilik, dan cat timbul pada kanvas, 300 x 600 cm, 2015-2016) menjadi sajian pembuka di depan pintu utama gedung A, Galeri Nasional Indonesia. Lukisan berukuran besar ini mentamsilkan masyarakat yang setuju untuk diboyong penguasa ke tempat baru yang mereka mimpikan akan membawa kesejahteraan. Pada kenyataannya, tempat tersebut tidak lebih dari padang tandus.

Jafin menuturkan, karyanya ini merupakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang meratifikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai gerbang masuk pasar bebas di Indonesia. Dia menilai, MEA hanyalah fatamorgana atau harapan palsu kepada masyarakat, dan diprediksinya menjadi bentuk penjajahan baru dari ekonomi.

Masih menyoal kebijakan pemerintah, perupa Agni Saraswati menampilkan Family Tree (akrilik pada kanvas, 150 x 125 cm, 2016). Karya ini merupakan respons Agni terhadap isu sosial-politik di dunia. Dalam karyanya, dia menggambarkan tiga figur negarawan yakni Hillary Clinton, Donald Trump, dan Kim Jong Un. Ketiganya, berdiri di atas monster berjubah yang menampilkan simbol kekerasan dan korban yang timbul akibat peperangan.

Agni secara unik menampilkan kekuatan destruktif yang dibawa oleh para pemimpin negara besar di dunia itu. Dia mengkritik perselisihan antarnegara yang membawa kerugian bagi masyarakat dunia. Padahal, sejatinya manusia adalah keluarga besar yang bahu membahu membangun dunia yang lebih baik. Agni mengatakan, karyanya kali ini berbeda dibandingkan dengan biasanya yang lebih banyak mengangkat tema gender.

Tidak melulu isu sosial politik yang menjadi fokus kekaryaan para perupa milenial. Seniman Agus Putu Suyadnya mengangkat isu ekologis dalam karya Once Upon A Time in Jungle. Sosok badak berzirah yang menghisap rokok di atas cangklong, terlihat begitu perkasa di atas kanvas berukuran 180 x 160 cm. Melalui karya yang dibuat pada 2017 tersebut, Putu mengkritik eksploitasi berlebihan terhadap keragaman hayati oleh manusia tanpa peduli tentang kelestariannya.

Perupa asal Bali ini membayangkan jika hewan memiliki akal budi seperti manusia, mungkin mereka bersiap mengangkat senjata untuk berperang melawan manusia.

NARASI KARYA

Ya, Jafin, Agni, dan Putu merupakan contoh dari perupa milenial yang memiliki narasi unik dalam kekaryaannya.

Perupa milenial dan kekaryaannya memposisikan diri sebagai ‘pahlawan’ bagi masyarakat dalam memandang isu-isu dan fenomena yang terjadi di sekitarnya. Salah satu ciri dari perupa milenial adalah mereka jauh lebih peka terhadap medan tempat mereka berkarya, dan sedikit mengesampingkan ego intuitif dalam berkarya.

Generasi milenial memang tumbuh dab berkembang di tengah kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi. Kelebihan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi media dalam berkarya.

Oky Rey Montha Bukit adalah salah satu perupa yang mampu memanfaatkan media secara unik. Melalui karya berjudul Millenial is Me (lukisan dan jahitan pada kulit sapi, 100 x 150 cm, 2018), Oky menyajikan budaya generasi muda yang booming di sosial media sebagai identitas penanda zaman.

Dia menampilkan sosok pemuda dengan senyum yang lebar sebagai simbol kepercayaan diri karena mengenakan fesyen dan asesoris yang hits di kalangan mereka.

Sementara itu, seniman Putri Ayu Lestari memiliki cara pandang unik terhadap kota metropolitan Jakarta. Dalam pandangannya, hidup di kota besar menjadi mudah asalkan memiliki kemauan dan kreativitas untuk mendapatkan uang. Ayu mengangkat pengalaman pribadinya sebagai joki 3 in 1 sebagai inspirasi dalam berkarya.

Berbalut seni kontemporer, Ayu memberikan judul karyanya Joki-jokian (Jurnal, Video, Sticker, dimensi variabel, 2013).

Menurutnya, karya yang pernah dia pamerkan di Jakarta Biennale 2013 ini mengangkat dinamika kehidupan Jakarta yang perlu ditanggapi dengan cerdas dalam mencari rezeki. Dia mengaku pernah bekerja sebagai joki 3 in 1 hanya dengan modal keberanian. Tarif yang dipatok untuk satu perjalanan adalah Rp10.000. Dalam sehari, dia bias mendapatkan Rp100.000.

Para perupa milenial memandang fenomena dan isu di lingkungan sebagai keprihatinan pribadi dan merasa berkewajiban untuk bersuara melalui karya. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa benang merah dari kekaryaannya tidak selalu menyoal kritik sosial. Namun, mereka merasakan dorongan untuk berkontribusi dalam perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik.

Pada akhirnya, diperlukan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam memahami kekaryaan perupa generasi milenial. Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan mereka menggunakan berbagai media dalam berkarya. Hasilnya adalah karya yang unik dan nyeleneh, dan terkadang sulit untuk dipahami tetapi melalui proses yang mendalam.