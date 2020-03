Pernyataan Resmi Formula E di Monas Ditunda karena Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Felicia Idama, Director of Communication and Sustainability Organizing Committee Jakarta E Prix membenarkan bahwa ajang balap mobil listrik Formula E di Monas ditunda karena epidemi virus corona COVID-19.

Dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/3/2020), penundaan Formula E didasarkan pada kasus virus corona yang terus bertambah di dunia, juga di Indonesia yang pada hari ini memiliki 27 kasus corona.

Dikatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan arahan yang diterima Organizing Committee (OC) Formula E Jakarta bahwa penyelenggaraan Jakarta E-Prix ditunda.

“Bertambahnya angka kasus virus COVID-19 di Indonesia, khususnya Jakarta, maka keputusan penundaan ini diambil sebagai bentuk tindakan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keamanan seluruh peserta kejuaraan, panitia dan penonton,” kata Felicia.

“Kami akan terus memantau situasi dengan lembaga terkait dan Formula E, untuk melihat kemungkinan penjadwalan ulang nantinya.”

Dwi Wahyu Daryoto, Director of Jakarta Propertindo & Chairman of the OC mengatakan penundaan Jakarta E-Prix merupakan upaya pencegahan terhadap perkembangan COVID-19 dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Ibu Kota,”

“Setelah berdiskusi intensif dengan FEO dan pemangku kepentingan terkait, kami sampai pada kesepakatan bahwa Jakarta E-Prix ditunda pelaksanaannya dari jadwal semestinya 6 Juni 2020.”

