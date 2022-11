Nasib Jalur Sepeda Setelah Anies Baswedan Lengser

Bisnis.com, JAKARTA - Progam jalur sepeda warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan lantaran sempat akan dihentikan dan tidak dianggarkan pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2023.

Namun, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI meminta DPRD DKI Jakarta agar tetap menganggarkan biaya evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda. Hasilnya, para wakil rakyat di Komisi B sepakat menganggarkan Rp7,5 miliar untuk jalur sepeda pada 2023.

Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menuturkan, bahwa anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi tiga kegiatan yaitu: untuk evaluasi sebesar Rp2 miliar, sosialisasi hasil evaluasi sebesar Rp500 juta, dan optimalisasi jalur sepeda sebesar Rp5 miliar.

Artinya, tidak ada anggaran untuk perluasan atau perpanjangan jalur sepeda. Padahal, Pemprov DKI dilaporkan mengusulkan anggaran sebesar Rp38 miliar untuk pembangunan sekitar 500 km jalur sepeda pada tahun 2023.

“Rencananya mau 500 kilometer [tahun depan] jadi batal,” imbuh MTZ kepada Bisnis, Jumat (18/11/2022).

Kendati demikian, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut akan tetap mengoptimalkan jalur sepeda. Dia meminta komunitas sepeda untuk membantu mengusulkan lokasi yang dioptimalkan. Hal tersebut disampaikan Heru setalah mendengar aspirasi dari komunitas sepeda Bike to Work (B2W) dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11/2022).