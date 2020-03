Transjakarta Dibatasi, Ini Foto-foto Penumpukan Penumpang

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan pembatasan operasional TransJakarta menyusul merebaknya virus corona di Jakarta.

Menurut catatan Bisnis, pemberlakuan pola operasi khusus tersebut dimulai pada Minggu (15/3/2020) malam dengan memberhentikan layanan AMARI (Angkutan Malam Hari).

Kemudian, pada 16 - 30 Maret 2020 layanan Transjakarta hanya beroperasi di 13 rute dengan headway 20 menit dan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Seluruh layanan non koridor atau non BRT, Royaltrans, dan Mikrotrans ditiadakan.

Penetapan pengurangan interaksi fisik akan diterapkan di halte dan bus Transjakarta yang melintas di 13 koridor. Hal ini dilakukan dengan memberikan jarak antar individu sejauh satu hingga dua meter dalam ruang publik transportasi seperti di halte dan di dalam bus.

Menyusul kebijakan itu, terjadi penumpukan di halte Transjakarta. Penumpang juga mengeluhkan hal tersebut dan membagikan foto dan video penumpukan di halte tersebut.

Di twitter, cuitan mengenai transjakarta sudah diposting lebih dari 19.000 kali pagi ini.

Berikut beberapa protes pengguna Transjakarta do twitter :

look what you've done @PT_Transjakarta ~'

ini sih bukan social distance namanya tapi killing us slowly but sure ~'.

Dear @aniesbaswedan and @PT_Transjakarta, bisa tolong jelasin logika kenapa rute busway malahan ditutup dan kendaraan cuma 20mnt sekali? Nggak kepikiran itu bakal bikin orang muter2 dan malah numpuk di halte? Nggak semua orang mampu bayar ojol.

Nih #transjakarta yang kerja kesiangan. Virusnya ga nyebar didalem busway sih bener. Nyebarnya diluar pas orang" desek deskan antri busway.

Efek dari pembatasan pelayanan @PT_Transjakarta . Tolonglah, kita masih banyak yang kerja dan butuh transportasi

Berikut beberapa foto yang diunggah pengguna twitter

