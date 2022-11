Daftar Acara Hiburan 5-6 November 2022 di Jakarta, Ada Konser hingga Pameran

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta membagikan agenda ragam acara yang dapat masyarakat nikmati di akhir pekan, 5-6 November 2022, mulai dari acara konser musik hingga aneka pameran.



Melansir dari media sosial resmi @disparekrafdki, setidaknya terdapat 7 acara yang dapat dihadiri pada hari ini, Sabtu (5/11/2022), dan 11 acara pada Minggu, 6 November 2022, yang dapat menjadi pilihan wisata akhir pekan.

Berikut daftar ragam acara di Sabtu, 5 November 2022

1. Indonesia Motorcycle Show 2022

Gedung Parkir B Gelora Bung Karno (10.00-22.00 WIB)

2. Indonesia Contemporary Art & Design (ICAD)

grandkemang Jakarta – www.arturaicad.com

3. Pameran Triangulation dari WERC Collective

Erasmus Huis

4. Joyland Festival 2022

Stadion Softball, Gelora Bung Karno

5. Festival Pasar Musik

Plaza Parkir Timur, Gelora Bung Karno

6. Pekan Gembira Ria

Gambir Expo, JIExpo Kemayoran

7. Indo Defence, Indo Aerospace, dan Indo Marine 2022 Expo & Forum

Hall A1-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D2 dan Open Space JIExpo Kemayoran

Daftar ragam acara di Minggu, 6 November 2022

1. Pajang Karya KamiSketsa GalNas “Olah-Oleh Rasa Danier Nugraha”

Bilik KamiSketsa Galeri Nasional (10.00-15.00 WIB)

2. Sunday Space Market

Creative Hall, M Bloc Space

3. The B.A.R.S: Hip Hoop Battle

Kebun Ide, M Bloc Space – Pukul 19.00 WIB

4. Resital Piano Peter Caelen & David Voncken

Erasmus Huis – Pukul 19.30 WIB

5. Indonesia Contemporary Art & Design (ICAD)

grandkemang Jakarta – www.arturaicad.com

6. Joyland Festival 2022

Stadion Softball, Gelora Bung Karno

7. Festival Pasar Musik

Plaza Parkir Timur, Gelora Bung Karno

8. Pekan Gembira Ria

Gambir Expo, JIExpo Kemayoran

9. Indo Defence, Indo Aerospace, dan Indo Marine 2022 Expo & Forum

Hall A1-A3, B1-B3, C1-C3, D1-D2 dan Open Space JIExpo Kemayoran

10. Pameran April Greiman: The Fusion and Technology and Graphic Design

Tempat: Dia.Lo.Gue

11. Pameran Replacements by Jonathan Hagard

Tempat: Dia.Lo.Gue.

