Bertemu Wali Kota Shanghai, Heru Budi Siapkan Jakarta Jadi Kota Global

Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan Wali Kota Shanghai Gong Zheng untuk membahas rencana kerja sama mendukung Jakarta menjadi Kota Global.

Heru mengatakan, dalam pertemuannya dengan Gong Zheng terdapat sejumlah pembahasan rencana peningkatan kerja sama pascapandemi, yakni di bidang perdagangan, investasi, kebudayaan, olahraga, dan pariwisata, khususnya pariwisata perkotaan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Shanghai berminat melaksanakan pertukaran dan peningkatan kompetensi ASN, program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, serta mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perusahaan dari Jakarta untuk berpartisipasi dalam China International Import Expo pada 5-10 November 2023 yang akan datang.

"Kami juga menyampaikan minat untuk mengetahui lebih jauh tentang penataan kota dan pengolahan sampah di Shanghai, serta menyambut baik undangan Shanghai untuk menghadiri China International Import Expo, dengan mendorong partisipasi dari BUMD di DKI Jakarta," jelas Heru, dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (28/4/2023).

Selain itu, Heru juga mengundang keikutsertaan Shanghai dalam Mayors and Governors Meeting of the Asean Capitals (MGMAC) dan Asean Mayors’ Forum (AMF), yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2023.

Heru berharap, pertemuan ini dapat mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan antara kedua kota, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan memperkuat hubungan kemitraan dan kerja sama antara Jakarta dan Shanghai, serta antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Tentunya, kami dapat mengambil banyak pengalaman dari Shanghai dalam meningkatkan potensi Jakarta sebagai pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan logistic hub di Indonesia dan kawasan Asean, terutama dalam rencana relokasi Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara pada tahun 2024,” jelasnya.

Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri yang pertama bagi Wali Kota Shanghai sejak diakhirinya kebijakan Zero Covid-19 oleh RRT dan sejak penandatanganan nota kesepahaman kerja sama kota bersahabat antara Jakarta dan Shanghai, yang ditandatangani melalui pos pada 23 Oktober 2020.

Kerjasama antara Jakarta dan Shanghai dirintis dengan menimbang kesamaan karakteristik Jakarta dan Shanghai sebagai kota jasa, perdagangan, finansial, pelabuhan, dan penggerak ekonomi nasional.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan kedua kota dapat terus mengembangkan kerja sama dalam bidang-bidang yang saling memajukan, khususnya dalam mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota global,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News