DKI Gelar Operasi Pasar, Per Kg: Gula Rp12.500, Beras Rp9.000, Tepung Terigu Rp8.500

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakart hari ini, Kamis (19/3/2020), menggelar operasi pasar di lima wilayah untuk menjual gula pasir, beras, minyak goreng, dan tepung terigu dengan harga murah.

Berdasarkan instagram Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM), kegiatan operasi pasar itu hasil kerja sama PPKUKM dengan Bulog.

"Dinas PPKUKM selaku SKPD yang membidangi perdagangan bekerja sama dengan Perum Bulog dan Sugar Group akan melakukan kegiatan Operasi Pasar di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berikut jadwal dan lokasi Operasi Pasar yang akan dilakukan pada Kamis, 19 Maret 2020," tulis akun istagram itu.

Operasi pasar itu disebar di lima wilayah DKI Jakarta di lima pasar berbeda. Untuk wilayah Jakarta Pusat, operasi pasar digelar di Pasar Rawasari, sedangkan di Jakarta Timur dipusatkan di Pasar Rawamangun.

Operasi pasar di wilayah Jakarta Selatan digelar di Pasar Pondok Labu, sedangkan di Jakarta Utara di Pasar Anyer Bahari. Sementara itu untuk wilayah Jakarta Barat dipusatkan di Pasar Cengkareng.

Empat produk bahan pokok dijual murah di operasi pasar itu, berikut rinciannya.

- Gula pasir: Rp12.500 per kilogram

- Beras:

- Premium 5 Kg Rp61.000

- Medium 5 Kg Rp45.000 (Rp9.000 per kg)

- Medium 50 Kg Rp415.000

- Minyak goreng: Rp11.500 per liter

-Tepung Terigu: Rp8.500 per kg

Harga tersebut lebih murah dari harga di minimarket. Bisnis mencoba membandingkan harga gula dengan Alfamart.Berdasarkan katalog di Alfacart.com, harga gula 250 gram atau seperempat kg adalah Rp6.900 atau Rp27.600 per kilogram. Artinya harga gula di operasi pasar ini dua kali lebih murah dibandingkan dengan harga gula di Alfamart.

