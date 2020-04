Ketua Karang Taruna ini tak Punya Masker, Sandi Janji Kirim APD

View this post on Instagram

Terima kasih untuk teman-teman Komunitas Indonesia Tersenyum bersama anak-anak muda karang taruna di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat yang telah membantu membersihkan wilayah sekitar. Kita sama-sama berdoa agar Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Bagi yang berlebih tolong perhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pekerja harian, supir ojek, taksi, transportasi online, pedagang, dan masih banyak lagi yang tentunya butuh uluran tangan kita. Di saat seperti ini kita harus bahu membahu. Percayalah, pandemi ini akan cepat berlalu jika kita bersatu dan saling tolong menolong.