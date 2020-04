Kualitas Udara DKI Jakarta 21 April 2020 Berstatus Tidak Sehat

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi udara di Jakarta pada Selasa (21/4/2020) terpantau dalam kondisi tidak cukup sehat.

Berdasarkan informasi dari situs penyedia data polusi udara AirVisual pada pukul 07.00 WIB kualitas udara Jakarta berstatus sedang dengan Air Quality Index (AQI) US tercatat sebesar 152 dan konsentrasi polutan dengan parameter PM2.5 sebesar 58 µg/m³.

Sejumlah lokasi titik pantauan di Jakarta dan sekitarnya terpantau berstatus tidak sehat yang ditandai dengan warna merah oleh Air Visual. Seperti Pegadungan di angka 160 AQI US, PURETREX Green Garden di angka 156 AQI US, AHP-Capital Place 155 AQI US, dan Kopi Corner Kemang di angka 152 AQI US.

Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi titik pantauan di Jakarta yang berstatus sedang, seperti di Kedutaan AS Jakarta Pusat yang mencatatkan angka 127 AQI US, RespoKare Mask Wisma 76 diangka 118 AQI US, dan Pejaten Barat diangka 110 AQI US.

AirVisual juga mengukur suhu dan kelembaban udara di wilayah Jakarta dengan suhu minimum 32 derajat celcius, kelembaban 59%, tekanan 1007 milibar (mb) dan kecepatan angin 18,4 kilometer (km) perjam.

