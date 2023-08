Konser Dewa 19 Featuring All Stars, Lalu Lintas di Sekitar GBK Macet Parah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Konser Dewa 19 bertajuk ”DEWA 19 featuring ALL STARS – STADIUM TOUR 2023” digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, hari ini. Lalu lintas kendaraan di jalan seputar Senayan terpantau macet sore ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis, kemacetan parah terjadi di mulai jalan Asia Afrika, Sudirman, hingga Gatot Subroto pada Sabtu (12/8/2023) sekitar pukul 18.15 WIB. Kemacetan bahkan terjadi sejak masuk Jalan Pakubuwono hingga Universitas Bina Nusantara (Binus).

Adapun para penggemar Dewa 19 atau biasa disebut "Baladewa" sudah mulai memadati area GBK sejak sore bahkan siang hari.

Perlu waktu sekitar 1 jam untuk mendapatkan parkir di area parkir GBK lantaran sudah banyak penggemar Dewa 19 yang memenuhi venue.

Selain di Jakarta, Dewa 19 mengumumkan juga akan melakukannya di empat kota. Kota-kota tersebut adalah Solo, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Konser ini merupakan konser kolaborasi Dewa 19 dengan musisi ternama di internasional.

Adapun, sejumlah musisi internasional juga akan turut meramaikan konser ini, di antaranya Phil X Gitaris Bon Jovi, Derek Sherinian Keyboardist Sons of Apollo dan mantan keyboardist Dream Theater, Jeff Scott Soto vokalis Sons of Apollo, Dino Jelusick vokalis Trans Siberian Orchestra, dan Richie Kotzen anggota The Winery Dogs.

Dewa19 juga akan merilis 5 single terbaru yang bersama ALL STARS, seperti “Immortal Love Song”, “Arjuna” (versi bahasa Inggris), “Perempuan Paling Cantik Di Negeriku Indonesia”, “Rossana” (lagu milik TOTO), dan lagu spesial anthem dengan aransemen baru “Bohemian Rhapsody”.

Selain berkolaborasi dengan ALL STARS, Dewa19 juga membawa beberapa musisi ternama lokal. Jajaran musisi lokal tersebut berbeda-beda tiap kotanya.

Di Jakarta, Dewa19 akan membawa Lyodra sebagai artis pembuka. Sebelumnya, di Solo, mereka membawa Mahalini sebagai bintang tamu.

Adapun, susunan acara untuk konser hari ini di GBK berikut ini:

- 16.30 : Open Gate

- 19.00 - 19.30 : Lyodra (Opening)

- 19.45 - 23.15 : DEWA19 Feat. ALL STARS (Ari Lasso, Virzha, Ello, Tyo Nugros, Lyodra, Sandhy Sondoro, Derek Sherinian, Phil X, Richie Kotzen, Dino Jelusick).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News