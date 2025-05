Ada Kongres ke-19 PUIC, Polisi Imbau Masyarakat Tak Lintasi Kawasan DPR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengimbau para pengendara supaya menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan imbauan itu berkaitan dengan perhelatan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC).

“Menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI dan hotel-hotel yang menjadi lokasi kegiatan, terutama pada tanggal 14 Mei 2025, guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” ujar Ade dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5/2025).

Dia meminta agar masyarakat dapat memberi dukungan acara internasional tersebut dengan tidak melakukan hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga nama baik Indonesia di mata dunia dengan menunjukkan kedewasaan dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya selama kegiatan internasional ini berlangsung,” imbuhnya.

Di samping itu, Ade juga mengungkap bahwa pihaknya telah mengerahkan 2.818 personel untuk mengawal acara PUIC 2025 agar berjalan lancar.

Adapun, ribuan personel itu berasal dari bantuan dari Mabes Polri, Korbrimob hingga Pemda DKI. Sementara, sisanya berasal dari anggota Polda Metro Jaya. "Total personel yang diterjunkan yaitu 2.818 anggota," pungkasnya.

Sekadar informasi, Konferensi PUIC ke-19 merupakan forum penting dalam memperkuat peran parlemen negara-negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global masa kini seperti perubahan iklim, instabilitas ekonomi, keamanan kesehatan, serta krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan publik.

Adapun, PUIC ke-19 ini mengusung tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’. Dalam hal ini, DPR ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.