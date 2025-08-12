Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Rancangan APBD Jakarta 2026 disepakati Rp95,35 triliun, fokus pada pendidikan dan kesehatan, didukung pertumbuhan ekonomi 5,18% yang melampaui nasional.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 20:48
Share
Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman
Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD telah sepakat rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar Rp95,35 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin mengemukakan bahwa KUA-PPAS tersebut akan dijadikan acuan untuk menyusun APBD 2026 yang lebih rinci lagi.

Selain itu, KUA tersebut juga bisa menjadi arah kebijakan keuangan dan ekonomi di Provinsi Jakarta tahun 2026 nanti. "APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,35 triliun," tuturnya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dia mengatakan mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta saat ini tercatat lebih unggul jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Khoirudin pun optimistis perekonomian di wilayah Jakarta bisa tumbuh lebih tinggi lagi.

"Pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional. Sehingga ada rasa optimis,” kata Khoirudin.

Politisi PKS itu berharap anggaran tersebut bisa diprioritaskan untuk pendidikan serta kesehatan seluruh warga Jakarta sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.

Baca Juga

"Jadi semoga Pemprov DKI Jakarta mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap warga. Khususnya, prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Pemerintah Provinsi Jakarta mengaku bersyukur pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,18% pada kuartal II/2025, menyalip pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12%.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di Jakarta bisa lebih tinggi daripada nasional karena Jakarta sudah mulai dikelola secara baik, meskipun hal itu tidak mudah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, perekonomian Jakarta tumbuh 5,18% (year on year/yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional versi nasional mencapai 5,12 persen yoy.

"Artinya apa? Artinya bahwa Jakarta betul-betul terkelola secara baik. Karena tidak gampang untuk Jakarta yang begitu besar, yang sekarang ini memberikan kontribusi bagi GDP kita, bagi ekonomi nasional adalah sekitar 16%," tutur Pramono di Jakarta, Rabu (6/8).

Berdasarkan data BPS Provinsi Jakarta, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jakarta tersebut dikontribusi usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 9,90%.

Sementara itu dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa juga tumbuh 17,26% pada kuartal II/2025.

"Mudah-mudahan ini akan menjadi kontribusi kita untuk memperindah Jakarta," katanya.

Pramono menegaskan bahwa dirinya ingin Jakarta menjadi role model bagi provinsi lain dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
Premium
39 menit yang lalu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

PT Food Station Siap Pasok Logistik di 300 Restoran AS

PT Food Station Siap Pasok Logistik di 300 Restoran AS

Banggar DPRD Tagih Janji Pramono Anung-Rano Karno Jakarta

Banggar DPRD Tagih Janji Pramono Anung-Rano Karno Jakarta

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam

Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jadi Dewas PAM Jaya

Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jadi Dewas PAM Jaya

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun

Belanja Modal Pemprov Jabar di APBD Perubahan 2025 Naik Jadi Rp4,83 Triliun

Realisasi Belanja Pemprov Jabar Capai 52%, Tertinggi se-Nasional

Realisasi Belanja Pemprov Jabar Capai 52%, Tertinggi se-Nasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun
Metro
21 menit yang lalu

Rancangan APBD Jakarta 2026 Tembus Rp95,35 Triliun

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia
Metro
3 jam yang lalu

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus
Metro
3 jam yang lalu

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur
Metro
3 jam yang lalu

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap
Metro
7 jam yang lalu

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

2

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

3

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

4

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

5

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Portofolio Bisnis Bluebird Semakin Sehat dan Terdiversifikasi
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

2

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

3

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

4

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

5

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta