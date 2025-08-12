Bisnis Indonesia Premium
Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

Pemprov DKI Jakarta buka 1.000 lowongan damkar 2025. Daftar 12-14 Agustus, syarat: WNI, KTP DKI, usia 18-30, SIM B1. Info di www.jakarta.go.id/loker.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 08:40
Personel pemadam kebakaran tengah melakukan pemadaman di gedung perkantoran di samping Restoran Sarang Oci, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/12/2024). Dok Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan
Personel pemadam kebakaran tengah melakukan pemadaman di gedung perkantoran di samping Restoran Sarang Oci, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan pada Selasa (10/12/2024). Dok Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.000 lowongan kerja untuk petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan rekrutmen dilakukan secara online.
  • Pendaftaran berlangsung dari 12-14 Agustus 2025, dengan pengumuman akhir pada 18 September 2025 dan kontrak dimulai 1 Oktober 2025.
  • Syarat utama meliputi WNI, usia 18-30 tahun, memiliki KTP DKI Jakarta, NPWP, SIM B1, dan memenuhi syarat fisik serta administratif lainnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk 1.000 petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan  untuk tahun anggaran (TA) 2025. Rekrutmen petugas damkar Jakarta dilakukan secara online.

Dikutip dari akun resmi Instagram @humasjakfire, Selasa (12/8/2025) Pemprov DKI memberikan kesempatan untuk para pencari kerja mengikuti rekrutmen calon penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). 

Adapun, pendaftaran rekrutmen Damkar Jakarta ini berlangsung 12-14 Agustus 2025. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan pada 15 Agustus 2025. 

Peserta yang lolos seleksi administrasi akan lanjut pada tahap pembuktian dokumen, kemudian jika berhasil lolos maka akan mengikuti tes fisik yang akan digelar pada 26 Agustus sampai 12 September 2025. 

Pengumuman akhir akan dilakukan pada 18 September 2025 dan tandatangan kontrak pada 1 Oktober 2025. Syarat dan tata cara pendaftaran dapat dilakukan melalui website www.jakarta.go.id/loker. 

Dalam laman tersebut, setidaknya terdapat 5 wilayah penempatan dengan beragam jumlah kebutuhan. Di Jakarta Barat, petugas damkar yang dibutuhkan sebanyak 202 orang, Jakarta Pusat 187 orang, Jakarta Selatan 211 orang, Jakarta Timur 219 orang dan Jakarta Utara 181 orang. 

 Syarat Rekrutmen Damkar Jakarta 2025:

-Warga Negara Indonesia (WNI)

-Diutamakan memiliki KTP DKI Jakarta

-Usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun saat mendaftar

-Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)

-Lampirkan surat lamaran kepada Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta

-Lampirkan CV/riwayat hidup

-Foto berwarna ukuran 4x6 background merah

-Ijazah asli minimal SLTA/sederajat

-SKCK dari Kepolisian

-Surat keterangan sehat dari puskesmas/RS pemerintah

-Peserta BPJS aktif

-Memiliki SIM B1 

-Laki-laki tinggi minimal 165 cm 

-Tidak takut ketinggian, tidak phobia ruang tertutup

-Memenuhi syarat tes fisik 

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta
Metro
3 menit yang lalu

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja
Metro
1 jam yang lalu

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya
Metro
1 jam yang lalu

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta
Metro
12 jam yang lalu

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

Nombok, Biaya Operasional JIS Tembus Rp200 Miliar Setahun
Metro
21 jam yang lalu

Nombok, Biaya Operasional JIS Tembus Rp200 Miliar Setahun

