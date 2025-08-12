Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

Hindari berkendara di sekitar Istana Negara hingga 14 Agustus 2025 karena gladi kotor HUT ke-80 RI. Lalu lintas macet, mohon pengertian masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Kawasan di sekitar Istana Negara, Jakarta berpotensi macet akibat rangkaian gladi kotor persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta maaf kepada masyarakat Jakarta atas gangguan lalu lintas yang terjadi selama acara.

“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat di Jakarta yang beraktivitas di sekitar Istana Merdeka. Kalau dalam beberapa hari ke depan agak sedikit terganggu kenyamanannya karena kegiatan di Istana, kami mohon maaf,” ujar Prasetyo usai memantau gladi kotor di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Kendati demikian, ia meyakini masyarakat memahami bahwa rekayasa lalu lintas yang diterapkan bersifat sementara dan bertujuan mendukung kelancaran acara.

“Semangatnya hanya untuk membuat semua kegiatan peringatan HUT ke-80 berjalan dengan lancar,” katanya.

Perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka akan digelar dalam dua sesi, yakni upacara pagi hari dan pesta rakyat pada sore hari, yang diperkirakan dihadiri total 16.000 tamu undangan.

Prasetyo menuturkan, gladi kotor yang melibatkan seluruh unsur upacara akan berlangsung hingga 14 Agustus 2025.

Setelah itu, persiapan memasuki tahap akhir menjelang upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus mendatang.

“Terakhir nanti tanggal 14,” pungkasnya.