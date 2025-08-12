Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Jakarta menargetkan masuk 20 besar kota global terbaik 2045 dengan roadmap penguatan SDM, infrastruktur hijau, dan kolaborasi ASEAN, kata Gubernur Pramono Anung.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:35
Share
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika ditemui di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta tengah menyiapkan roadmap atau peta jalan 2045 untuk menaikan peringkat Jakarta di Global Cities Index Kearney's.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menilai bahwa Kota Jakarta masih berada di nomor urut ke-74 di dalam Kearney’s 2024 Global Cities Index (GCI). Maka dari itu, menurut Pramono, untuk menaikan peringkat GCI Kearney's, Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju 2045.

Peta jalan itu, kata Pramono, mencakup penguatan aspek sumber daya manusia, transformasi birokrasi, penguatan identitas budaya, komunikasi publik yang transparan, serta pengurangan emisi dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

"Hari ini saya ingin membagikan rencana jangka panjang Jakarta untuk menjadi salah satu dari 20 kota global teratas di dunia. Perjalanan ini akan kita tempuh dengan transformasi berkelanjutan, kolaborasi kuat, dan kemajuan bersama, sejalan dengan semangat ASEAN,” ungkap Pramono, Selasa (12/8/2025).

Pramono juga menegaskan peran Jakarta dalam ASEAN Community Vision 2045 bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang menjadi prioritas. ASEAN Community Vision 2045 resmi diadopsi dalam Deklarasi Kuala Lumpur di KTT ASEAN ke-46 pada Mei 2025 yang merupakan kerangka jangka panjang 20 tahun untuk membentuk ASEAN yang lebih kuat dan terpadu di masa depan

Beberapa inisiatif tersebut, kata Pramono di antaranya yaitu membangun Jakarta Future Festival sebagai platform dialog kebijakan inklusif dan keterlibatan warga.

Kemudian menerapkan gender-responsive governance melalui layanan transportasi umum khusus perempuan seperti bus TransJakarta khusus perempuan dan program kesehatan komunitas Pasukan Putih yang memprioritaskan layanan kesehatan rumah (home service) bagi lansia.

"Kami juga mengembangkan balai latihan kerja untuk mencetak tenaga kerja siap pasar, serta memperluas aplikasi JAKI agar layanan publik semakin terhubung dan mudah diakses,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Pramono, Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengajak seluruh negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

"Jakarta akan terus pimpin pembangunan nasional dan berdiri sebagai kota yang terkoneksi secara global, di mana tidak ada satu pun yang tertinggal," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan
Premium
14 menit yang lalu

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
44 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Korika Tegaskan Peta Jalan AI Indonesia Tidak Boleh Asal Comot dari Negara Lain

Korika Tegaskan Peta Jalan AI Indonesia Tidak Boleh Asal Comot dari Negara Lain

Menolak Pepesan Kosong Peta Jalan Hidrogen Nasional

Menolak Pepesan Kosong Peta Jalan Hidrogen Nasional

Komdigi Siapkan Peta Jalan AI, Rilis Juni 2025

Komdigi Siapkan Peta Jalan AI, Rilis Juni 2025

KAI Tambah Tempat Air Minum Gratis di Stasiun Tasikmalaya dan Banjar

KAI Tambah Tempat Air Minum Gratis di Stasiun Tasikmalaya dan Banjar

Wamen Era SBY Desak Kebijakan Konkret Atasi Emisi Karbon

Wamen Era SBY Desak Kebijakan Konkret Atasi Emisi Karbon

Seribu Jurus Pemerintah Atasi Persoalan Krisis Pengolahan Sampah

Seribu Jurus Pemerintah Atasi Persoalan Krisis Pengolahan Sampah

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia
Metro
9 menit yang lalu

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus
Metro
22 menit yang lalu

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur
Metro
32 menit yang lalu

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap
Metro
3 jam yang lalu

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini
Metro
5 jam yang lalu

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

2

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

3

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

4

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

5

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Pembuatan Kostum Untuk Peringatan Kemerdekaan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

2

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

3

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

4

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

5

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta