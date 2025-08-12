Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

BPBD Jakarta memperingatkan hujan lebat hingga 13 Agustus 2025. Warga diminta waspada dan dapat memantau banjir di pantaubanjir.jakarta.go.id. Hubungi 112 untuk bantuan.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:06
Share
Ilustrasi hujan. / Freepik
Ilustrasi hujan. / Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — BPBD Jakarta telah mengeluarkan peringatan bahwa wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas yang ringan hingga sangat lebat dalam tiga hari, yakni sampai besok.

Berdasarkan postingan Instagram resmi @bpbddkijakarta dan @dkijakarta, hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat tersebut akan terjadi mulai 11—13 Agustus 2025 di semua wilayah Jakarta.

"Peringatan dini 3 hari ke depan yang berlaku dari tanggal 11—13 Agustus 2025 hujan dengan intensitas ringan-sangat lebat di wilayah DKI Jakarta," tulis akun tersebut.

Masyarakat pun diminta untuk siaga dan waspada mengantisipasi dampak cuaca ekstrem tersebut. Selain itu, Pemerintah provinsi Jakarta juga telah menyiapkan informasi bagi warga Jakarta yang ingin memantau sejumlah ruas jalan yang terkena banjir.

"Informasi banjir terkini dapat dipantau melalui situs pantaubanjir.jakarta.go.id," tulisnya

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah menyiapkan saluran call center untuk warga yang mengalami kesulitan dan butuh pertolongan melalui sambungan 112.

Baca Juga

"Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan
Premium
14 menit yang lalu

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth
Premium
44 menit yang lalu

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jakarta Diprediksi Berawan dan Hujan Ringan Hari Ini, Senin 28 Juli 2025

Jakarta Diprediksi Berawan dan Hujan Ringan Hari Ini, Senin 28 Juli 2025

BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Terjadi hingga 18 Juli 2025

BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Terjadi hingga 18 Juli 2025

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6-7 Agustus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6-7 Agustus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

Festival Topeng Betawi

Festival Topeng Betawi

Ini Alasan Gubernur Pramono Kekeuh Integrasi 3 Taman Ikonik di Jaksel

Ini Alasan Gubernur Pramono Kekeuh Integrasi 3 Taman Ikonik di Jaksel

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia
Metro
9 menit yang lalu

Mimpi Pramono Anung agar Jakarta Masuk 20 Besar Kota Terbaik di Dunia

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus
Metro
22 menit yang lalu

Hindari Berkendara Sekitar Istana, Rawan Macet Gladi Kotor HUT ke-80 RI Hingga 14 Agustus

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur
Metro
32 menit yang lalu

Wamendagri Puji Kebijakan Gubernur Jakarta di ASUF 2025 Kuala Lumpur

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap
Metro
3 jam yang lalu

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini
Metro
5 jam yang lalu

Ribuan ASN Jakarta Terancam Gangguan Jiwa, DPRD Beri Usulan Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

2

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

3

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

4

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

5

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Pembuatan Kostum Untuk Peringatan Kemerdekaan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pramono Anung Gandeng Kuala Lumpur Demi Atasi Kemacetan Jakarta

2

Damkar Buka 1.000 Lowongan Kerja di Jakarta, Berikut Syarat dan Posisinya

3

Tekan Angka Pengangguran, DPRD Minta Pemprov Jakarta Perbanyak Gelar Bursa Kerja

4

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

5

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta