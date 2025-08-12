Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

BPBD Jakarta memperingatkan hujan lebat hingga 13 Agustus 2025. Warga diminta waspada dan dapat memantau banjir di pantaubanjir.jakarta.go.id. Hubungi 112 untuk bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA — BPBD Jakarta telah mengeluarkan peringatan bahwa wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas yang ringan hingga sangat lebat dalam tiga hari, yakni sampai besok.

Berdasarkan postingan Instagram resmi @bpbddkijakarta dan @dkijakarta, hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat tersebut akan terjadi mulai 11—13 Agustus 2025 di semua wilayah Jakarta.

"Peringatan dini 3 hari ke depan yang berlaku dari tanggal 11—13 Agustus 2025 hujan dengan intensitas ringan-sangat lebat di wilayah DKI Jakarta," tulis akun tersebut.

Masyarakat pun diminta untuk siaga dan waspada mengantisipasi dampak cuaca ekstrem tersebut. Selain itu, Pemerintah provinsi Jakarta juga telah menyiapkan informasi bagi warga Jakarta yang ingin memantau sejumlah ruas jalan yang terkena banjir.

"Informasi banjir terkini dapat dipantau melalui situs pantaubanjir.jakarta.go.id," tulisnya

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah menyiapkan saluran call center untuk warga yang mengalami kesulitan dan butuh pertolongan melalui sambungan 112.

"Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112," ujarnya.