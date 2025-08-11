Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Status Bendung Katulampa usai Bogor Diguyur Hujan Deras 2 Hari Beruntun

Bendung Katulampa Bogor tetap normal meski hujan deras 2 hari mengguyur Bogor. Namun, warga di bantaran Sungai Ciliwung diimbau tetap waspada potensi bencana.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 00:30
Share
Kondisi Bendung Katulampa di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Pelaksana Bendung Katulampa
Kondisi Bendung Katulampa di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA/HO-Pelaksana Bendung Katulampa

Bisnis.com, JAKARTA - Status Bendung Katulampa Kota Bogor, Jawa Barat terpantau normal meskipun wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diguyur hujan deras selama 2 hari berturut-turut pada Sabtu (9/8/2025) dan Minggu (10/8/2025) sore hingga malam hari.

Pelaksana Bendung Katulampa Andi Sudirman mengatakan, tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung pada Sabtu (9/8/2025) pukul 19.00 WIB, di angka 20 sentimeter (cm) dengan status normal, sedangkan pada Minggu, pukul 20.00 WIB, TMA juga 20 cm sehingga tidak memicu peringatan banjir di Jakarta.

"Intensitas hujan memang tinggi di beberapa wilayah, tetapi debit air di Bendung Katulampa masih terpantau aman dan terkendali," kata Andi, dilansir dari Antara, Minggu (10/8/2025). 

Data petugas menunjukkan TMA pintu intake Kalibaru atau Saluran Induk Katulampa stabil, masing-masing di angka 40 cm pada Sabtu (9/8) dan Minggu, sedangkan curah hujan di lokasi bendung tercatat nihil pada periode pengukuran pagi hingga siang.

Meski kondisi bendung terpantau aman, Andi mengimbau masyarakat di bantaran Sungai Ciliwung tetap waspada mengingat hujan deras telah memicu sejumlah bencana di Bogor, seperti banjir di beberapa titik dan tanah longsor di sejumlah kecamatan.

Pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan BPBD, BMKG, dan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan debit air Sungai Ciliwung.

Baca Juga

"Kami siaga 24 jam dan siap memberikan laporan real-time [seketika] jika terjadi perubahan signifikan," ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menangani sejumlah bencana alam akibat hujan deras yang melanda sejumlah wilayah pada Sabtu (9/8), meliputi banjir, tanah longsor, serta angin kencang dengan total lebih dari 2.000 jiwa terdampak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Premium
4 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
Premium
7 jam yang lalu

Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bogor Diguyur Hujan Deras, Bendungan Katulampa Siaga 3

Bogor Diguyur Hujan Deras, Bendungan Katulampa Siaga 3

46 RT Tergenang, Update Titik Banjir di Jakarta Selasa (4/3) Pagi

46 RT Tergenang, Update Titik Banjir di Jakarta Selasa (4/3) Pagi

PUPR Kucurkan Rp14,4 Triliun untuk Proyek Bendungan 2023

PUPR Kucurkan Rp14,4 Triliun untuk Proyek Bendungan 2023

Ini 9 Bendungan yang Kelar pada 2022, 5 Bendungan Telah Diresmikan Jokowi

Ini 9 Bendungan yang Kelar pada 2022, 5 Bendungan Telah Diresmikan Jokowi

Bendung Katulampa Siaga III, DKI Jakarta Waspada Banjir

Bendung Katulampa Siaga III, DKI Jakarta Waspada Banjir

SIAGA BANJIR: Hujan Deras Guyur Bogor, Bendung Katulampa Siaga 3

SIAGA BANJIR: Hujan Deras Guyur Bogor, Bendung Katulampa Siaga 3

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Status Bendung Katulampa usai Bogor Diguyur Hujan Deras 2 Hari Beruntun
Metro
59 menit yang lalu

Status Bendung Katulampa usai Bogor Diguyur Hujan Deras 2 Hari Beruntun

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam
Metro
8 jam yang lalu

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam

Pemprov Jakarta Janjikan Megawati Bangun Patung Fatmawati di Tengah Taman Bendera Pusaka
Metro
12 jam yang lalu

Pemprov Jakarta Janjikan Megawati Bangun Patung Fatmawati di Tengah Taman Bendera Pusaka

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini
Metro
12 jam yang lalu

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

Pangdam Jaya Deddy Suryadi Siapkan 4 Pilar Program Strategis
Metro
08 Agt 2025 | 14:25 WIB

Pangdam Jaya Deddy Suryadi Siapkan 4 Pilar Program Strategis

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam

2

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

3

Pemprov Jakarta Janjikan Megawati Bangun Patung Fatmawati di Tengah Taman Bendera Pusaka

4

Status Bendung Katulampa usai Bogor Diguyur Hujan Deras 2 Hari Beruntun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

DPRD Jakarta Imbau Koperasi Sekolah Negeri Tidak Menjual Seragam

2

DPRD Jakarta Minta Dana Hibah Guru Sekolah Swasta Dinaikan Tahun Ini

3

Pemprov Jakarta Janjikan Megawati Bangun Patung Fatmawati di Tengah Taman Bendera Pusaka

4

Status Bendung Katulampa usai Bogor Diguyur Hujan Deras 2 Hari Beruntun