Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

BMKG prediksi hujan di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, 7 Agustus 2025. Bekasi cerah berawan. Bawa payung dan jaket saat beraktivitas di luar.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan pada hari ini, Kamis (7/8/2025) akan terjadi hujan di Jakarta dan sekitarnya.

BMKG memprediksikan cuaca di Jakarta pada hari ini akan turun hujan dari Jakarta Pusat hingga Jakarta Timur. Adapun kelembapan cuaca pada tanggal 7 Agustus 2025 akan sekitar 64 persen-91 persen dan cuaca juga akn berkisar 25 derajat hingga 31 derajat.

Untuk wilayah Depok dan Bogor juga akan hujan pada 7 Agustus 2025. Bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas di luar rumah, maka bisa jangan lupa membawa payung dan jaket agar tidak kehujanan.

Namun cuaca di Bekasi pada hari ini, berbeda dengan cuaca Jakarta, Bogor, dan Depok. Bekasi diprediksikan akan cerah berawan dengan prediksi kelembapan 26 derajat.

Sementara itu, kondisi cuaca di kabupaten/kota Tangerang, juga diprediksikan akan berawan sama seperti Bekasi dengan suhu 25-26 derajat.

BMKG memprediksikan akan terjadi bibit siklon tropis 90S di wilayah Samudra Hindia barat daya Sumatra. Kondisi ini membuat kondisi cuaca di sekitar Jakarta berubah-ubah.

BMKG memprediksikan hujan dengan intensitas ringan di:

Jakarta Selatan

Jakarta Timur

Kepulauan Seribu

Kabupaten Bekasi

Kota Bekasi

Kota Depok

Kota Bogor

Kota Tangerang

Kota Tangerang Selatan



Hujan dengan Intensitas Sedang Berpotensi Terjadi di Wilayah: