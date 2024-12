Polri: 391.839 Kendaraan Keluar Jakarta hingga 24 Desember

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Polri mencatat sebanyak 391.839 kendaraan yang keluar dari Jakarta sejak puncak arus mudik Nataru 2024 pada Sabtu (21/12/2024).

Jubir Operasi Lilin 2024, Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan ratusan ribu itu tercatat keluar dari sejumlah gerbang Tol mulai dari Cikampek Utama hingga Ciawi.

"Total kendaraan yang keluar dari Jakarta sejak 21 Desember 2024 telah mencapai 391.839 unit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2024).

Dia menambahkan, terdapat 164.238 kendaraan yang telah keluar dari Jakarta per Selasa (24/12/2024). Secara terperinci, dari GT Cikampek sebesar 27.250 kendaraan; GT Kalihurip Utama 38.189 kendaraan.

Kemudian, GT Cikupa 61.848 kendaraan; GT Merak 9.960 kendaraan; dsn GT Ciawi 26.991. Secara total, volume kendaraan dari Jakarta itu itu mengalami peningkatan tipis dibandingkan dengan sebelumnya sehari sebelumnya yang mencapai 163.632.

"Puncak arus mudik sudah terlewati, tetapi kami terus memantau pergerakan kendaraan, terutama di jalur wisata,” tambah Syamsu.

Adapun, sejumlah rekayasa lalu lintas situasional mulai diberlakukan Polri mulai dari one way jalur puncak dari arah atas ke bawah, pukul 14.00-16.00 WIB dan one way jalur lewo dari Bandung ke Garut, pukul 08.30-09.00 WIB.

“Kami siap melakukan contra flow, one way, atau pengalihan arus jika situasi mendesak. Semua akan diinformasikan secara real-time melalui media sosial dan media massa,” pungkasnya.