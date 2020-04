@ridwankamil: Paket Sembako PSBB Bodebek Dikirim via Ojol, Opang, Pos

View this post on Instagram

PENGEMUDI OJEK dan PETUGAS PT POS, Mulai diberdayakan untuk jadi KURIR dalam membagikan bantuan kepada rakyat Jawa Barat di zona PSBB . Hari ini, Rabu 15 April, saya melakukan inspeksi di 5 wilayah PSBB Bodebek. Dan sesuai jadwal kami memulai pengiriman bantuan dari Pemprov Jawa Barat bagi mereka yang terdampak covid di golongan ekonomi paling bawah. Jika masih ada yang belum terdata bisa segera menyampaikan aduan ke RT/RW setempat atau ajukan pengaduan lewat fitur “ADUAN” di apps Pikobar. Termasuk para perantau yang tidak mudik. Proses bantuan akan berlangsung 15 hari setiap bulannya. Jadi mohon bersabar, ada yang kebagian awal bulan atau tengah bulan. Sembako dibeli dari pedagang pasar dan Bulog. Dikirim oleh petugas PT POS dan OJOL/OPANG, agar ekonomi pasar dan ekonomi transportasi lokal masih bisa berjalan dengan baik. Mari taati aturan PSBB agar akhir Juni kita bisa hidup mendekati normal lagi. Jika tidak, kesusahan kita ini akan terus berkepanjangan. Mari berjuang bersama, karena Insya Allah #KitaPastiMenang.