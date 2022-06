FIA Umumkan Jadwal Sementara Formula E 2023, Jakarta Gelar Dua Balapan

Bisnis.com, JAKARTA - Federasi Automobil Internasional (FIA) mengumumkan jadwal sementara balapan Formula E 2023 atau musim ke-sembilan di Instagram.

Dalam kalender tersebut FIA akan menggelar pre-season testing musim ke-19 di Valencia pada 11-17 Desember 2022.

FIA juga akan menggelar 18 putaran balapan pada musim ke-sembilan. Jakarta akan kembali menggelar balapan mobil listrik tersebut.

Jakarta menggelar dua balapan sekaligus pada putaran ke-12 dan ke-13 yakni pada 3-4 Juni 2023. Tidak hanya sampai disitu, jumlah kota penyelenggara juga bertambah menjadi 13 kota.

"Kalender terbesar kami dengan lokasi balapan baru debut gen 3. Ini jadwal sementara untuk musim 9," kata FIA Formula E di Instagram, dikutip Kamis (30/6/2022).

Musim sebelumnya Formula E hanya digelar di 10 kota. Tambahan kota tersebut di antaranya yakni Hyderabad di India dan Sao Paulo di Brasil. Sementara itu, Cape Town di Afrika Selatan masih dalam tahap pengaturan jadwal lebih lanjut.

Berikut jadwal sementara Formula E musim ke-sembilan:

Pre-Season Testing: Valencia, Spain (11-17 Desember 2022)

Racing 1: Meksiko, Meksiko-Amerika (14 Januari 2023)

Racing 2: Diriyah, Saudi Arabia (27 Januari 2023)

Racing 3: Diriyah, Saudi Arabia (28 Januari 2023)

Racing 4: Hyderabad, India (11 Februari 2023)

Racing 5: To Be Determined (25 Februari 2023)

Racing 6: Be Determined (11 Maret 2023)

Racing 7: Sao Paulo, Brazil (25 Maret 2023)

Racing 8: Berlin, Jerman (22 April 2023)

Racing 9: Monaco, Monaco (6 Mei 2023)

Racing 10: Seoul, Korea Selatan (20 Mei 2023)

Racing 11: Seoul, Korea Selatan (21 Mei 2023)

Racing 12: Jakarta, Indonesia (3 Juni 2023)

Racing 13: Jakarta, Indonesia (4 Juni 2023)

Racing 14: To Be Determined (24 Juni 2023)

Racing 15: Roma, Italia (15 Juni 2023)

Racing 16: Roma, Italia (16 Juni 2023)

Racing 17: London, Inggris (29 Juli 2023)

Racing 18: London, Inggris (30 Juli 2023)

