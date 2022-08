Rangkaian G20, Anies Siap Sambut Peserta Urban 20 Mayors Summit

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA-- DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah Urban 20 (U20) Mayors Summit pada 30-31 Agustus 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Acara tersebut akan menjadi puncak dari forum kepemimpinan Jakarta pada U20 tahun ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut akan dihadiri oleh Kepala Daerah dan Gubernur anggota G20 di seluruh dunia.

Acara tersebut menurutnya penting untuk saling saling bertukar pikiran, ide, dan gagasan untuk menghadapi tantangan global.

Termasuk tantangan yang dihadapi oleh kota-kota akibat pandemi Covid-19. Sehingga tema yang diangkat dalam U20 Mayors Summit kali ini adalah “Kota Pascapandemi”.

“Dengan semakin meng-kota-nya dunia ini, maka kota memiliki peran penting sebagai garda terdepan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga kota," kata Anies Baswedan dikutip dari laman PPID, Sabtu (27/8/2022).

Selain itu, Anies juga mengundang kepala daerah anggota G20 untuk bekerjasama dalam tiga bidang utama. Pertama investasi kesehatan dan perumahan rakyat sebagai landasan pemulihan ekonomi dan sosial untuk semua.

Kedua, mendorong transisi energi berkelanjutan dan akses yang adil untuk mobilitas berkelanjutan. Terakhir memberikan edukasi dan pelatihan tentang masa depan pekerjaan demi akses pasar kerja yang merata untuk semua.

Sebelum gelaran U20 Mayors Summit ini, akan diadakan Jakarta City Tour pada 29 Agustus 2022. Peserta akan berangkat dari Hotel Fairmont menuju Stasiun MRT Senayan, Halte CSW, Terowongan Kendal, dan menikmati matahari tenggelam di atas kapal Phinisi, yang merupakan salah satu cultural heritage dari Indonesia.

Selain itu, diselenggarakan tiga acara pendukung yang berlangsung secara paralel pada 30 Agustus 2022, pada pukul 09.00-11.30 di Hotel Fairmont Jakarta dan Perpustakaan Nasional sebagai berikut:

1. International Symposium Catalyzing Economic Recovery through Urban Regeneration, diselenggarakan bersama World Bank.

2. High Level Talk-show: Service innovation in GBV prevention and response as part of inclusive social recoveries in DKI Jakarta, diselenggarakan bersama United Nations Development Programme (UNDP).

3. Digital Governance in Accelerating Sustainable Development and Climate Resiliency, diselenggarakan bersama dengan Smart Change Project UCLG ASPAC.

4. Urban Infrastructure for Circular Economy and a Just Transition, diselenggarakan bersama dengan Global Solutions Initiative.

5. Enabling Cities, Caring Cities, diselenggarakan oleh The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Kemudian untuk acara utama akan berlangsung diskusi pleno para pemimpin kota. Diskusi Pleno pertama akan membahas “Riding the waves of disruption towards a people-driven future: Fortifying cities’ human capital for the post-pandemic age”.

Sementara itu untuk pleno kedua yang akan dihadiri Anies membahas soal “Cities for all, cities for the future: Achieving inclusive and sustainable housing, mobility, and energy in urban areas”.

Di hari kedua, 31 Agustus 2022 akan diselenggarakan Upacara Serah Terima U20 Communique oleh U20 Co-chair Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kepada Presidensi G20.

Adapun, U20 Mayors Summit akan dihadiri 12 delegasi kota yakni Los Angeles (Walikota), Rotterdam (Walikota), Tokyo (Gubernur), Tshwane (Walikota), Mumbai (Komisaris dan Administrasi Kota, BMC), Sydney (Wakil Walikota), Berlin (Sekretaris Tetap Kewarganegaraan Aktif, Dukungan Demokrasi dan Hubungan Internasional), São Paulo (Wakil Sekretaris Hubungan Internasional), Madrid (Wakil Direktur Hubungan Internasional), Moskow (Wakil Kepala Departemen Ekonomi Eksternal dan Hubungan Internasional), Buenos Aires (Manajer Hubungan Internasional), Istanbul (Kepala Hubungan Luar Negeri Departemen IMM).

Selain itu, ada 10 delegasi kota yang hadir secara virtual yakni Amsterdam (Sherpa), Istanbul (Walikota), Izmir (Sherpa), Johannesburg (Sherpa), Lisboa (Walikota), Milan (Walikota), Moskow (Sherpa), Kota New York (Komisaris untuk Kebijakan dan Inisiatif Strategis), Osaka (Sherpa) Roma (Walikota).

Sementara untuk kota pengamat (observer) akan dihadiri 15 delegasi yang hadir secara fisik yaitu Lima (Wakil Walikota), Quito (Dewan Kota Quito), Jawa Barat (Walikota), Banjarmasin (Walikota), Balikpapan (Walikota), Makassar (Walikota), Medan (Walikota), Padang (Walikota), Palembang (Walikota), Palu (Walikota), Surakarta (Walikota), Ambon (Pj Walikota), Yogyakarta (Pj Walikota), Surabaya (Wakil Walikota), Jambi (Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif). Ada juga dua delegasi kota pengamat yang hadir secara virtual yaitu Glasgow (Pemimpin Dewan Kota) dan Skopje (Walikota).

