Soft Launch Bukit Freesia di CitraIndah City, Harga Mulai Rp400 Jutaan

Bisnis.com, JAKARTA - CitraIndah City merupakan salah satu proyek dari properti Ciputra Group yang telah berdiri sejak tahun 1996. Ciputra Group telah mendapat sejumlah penghargaan seperti Company of The Year untuk kategori The 3rd World Most Trusted Company versi Newsweek pada 2023 dan Top Ten Developer BCI Asia Awards pada 2023.

Untuk memenuhi permintaan para konsumen, CitraIndah City (Perumahan Jonggol) kembali melakukan pre-launching Cluster baru pada 17 November 2024 yaitu Bukit Freesia. Lokasi Cluster Bukit Freesia di Jalan Boulevard CitraIndah City, berada di dekat Fresh Market, kantor BPN Bogor 2 dan Cluster Bukit Viola.

Bukit Freesia dibangun di atas lahan seluas 5 hektar dengan total 299 unit rumah dan 40 unit ruko. Konsep yang diusung cluster baru ini adalah modern minimalis yang dilengkapi taman tematik ala Eropa.

Upgrade your dream home menjadi tagline karena Bukit Freesia merupakan cluster tipe Gold yang sudah upgrade spesifikasi bangunan dari tipe Gold lainnya dengan harga yang ditawarkan sangat terjangkau yaitu mulai dari 400 Jutaan.

CitraIndah City (Rumah dijual di Jonggol) ini berada di kawasan yang sudah memiliki fasilitas sekolah, rumah ibadah, transportasi umum seperti feeder bus dan shuttle bus, pom bensin, waterpark dan sarana olahraga.

Segera dapatkan harga pre-launching Cluster tipe Gold sebelum tanggal 17 November 2024. Informasi mengenai promo dan produk bisa mengunjungi website kami di www.citraindah.com.