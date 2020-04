Antrean Penumpang Ramai, Pengusaha Diminta Beri Kelonggaran Jam Kerja

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan pengguna layanan kereta pada hari keempat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih marak.

Manager External Relations KCI Adli Hakim mengatakan antrean penumpang masih menumpuk di stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, dan Depok pada pagi hari ini, Senin (13/4/2020).

Oleh karena itu, Adli meminta para pemilik usaha di DKI Jakarta untuk memberikan instruksi bekerja dari rumah atau kelonggaran jam kerja pada karyawannya pada masa PSBB.

"Di sisi lain, kami berharap pemberlakuan PSBB ini juga dibarengi dengan kontrol dan pengawasan dari pemerintah setempat terhadap mobilitas masyarakat itu sendiri," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Adli berujar saat ini pihaknya telah mengerahkan 4..000 petugas pelayanan yang tersebar di 80 stasiun. Saat ini, ujarnya, para petugas pelayanan perseroan dibantu oleh anggota marinir untuk memberikan edukasi pada penumpang terkait penerapan physical distancing.

Selain itu, Adli menyampaikan pihaknya juga telah menjalankan lima jadwal kereta tambahan yakni tiga dari Stasiun Bogor dan masing-masing satu dari Stasiun Bojonggede dan Stasiun Manggarai sejak Sabtu (11/4/2020). Sementara itu, lanjutnya, antrean masuk peron pun dilakukan secara berlapis.

Seperti diketahui, pengurangan densitas pada masa PSBB menyebabkan jumlah penumpang kereta per gerbongnya harus dikurangi. Alhasil, jumlah penumpang per hari turun hingga 80 persen dengan jumlah maksimum penumpang per gerbong dibatasi tidak lebih dari 60 orang.