Naik TransJakarta saat Ulang Tahun Jakarta 22 Juni Cuma 1 Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA- Kabar gembira bagi para pengguna TransJakarta (TJ) yang mendapatkan harga spesial Rp1 untuk memeriahkan momen Jakarta Hajatan ke-495 pada Rabu (22/6/2022).

Tarif spesial tersebut dapat dinikmati mulai pukul 00.00 - 23.59 WIB dan berlaku untuk layanan TransJakarta, kecuali Royaltrans dan Mikrotrans. Kedua layanan tersebut beroperasi dengan tarif normal yakni Royaltrans Rp. 20 ribu dan Mikrotrans Rp.0.

“Tarif spesial ini merupakan bentuk cinta kami kepada pelanggan dan juga Ibukota DKI Jakarta, di mana tempat Transjakarta mengaspal setiap hari. Terimakasih kepada Pemprov DKI yang sukses menjaga Jakarta dan tumbuh dengan baik hingga saat ini,” kata Anang Rizkani Noor selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta dalam keterangannya dikutip, Selasa (21/6/2022).

Anang menjelaskan meskipun ada perubahan tarif, pengguna wajib melakukan tap in dan tap out baik pada mesin gate maupun alat Tap on Bus (TOB). Selain itu, pengguna juga wajib mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

“Ayo cintai Ibukota DKI dengan naik Transportasi publik. Menjadi saksi pertumbuhan Transjakarta menjadi moda

transportasi kebanggan warga DKI Jakarta yang lebih baik dalam melayani masyarakat,” tutup Anang.

Ulang tahun Jakarta pada 22 Juni diramaikan dengan serangkaian acara. Pertama Upacara HUT Ke-495 Kota Jakarta di Plaza Selatan Monas pada pukul 07.00 WIB. Kemudian ada Sidang Paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada pukul 08.30 WIB. Ada juga Rapat Kerja Gubernur Jabodetabekjur di Balaikota DKI Jakarta dan Malam Resepsi Jakarta Hajatan ke-495 di Balairung Balaikota DKI Jakarta.

