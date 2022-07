Deretan Publik Figur Ikut Citayam Fashion Week, Ada Anies dan Ridwan Kamil

Bisnis.com, JAKARTA - Citayam Fashion Week belakangan menjadi sorotan. Istilah tersebut muncul setelah banyak muda-mudi yang nongkrong di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Mereka menjadi sorotan lantaran gaya pakaian yang tampil nyentrik. Dukuh Atas bahkan disulap bak jalanan kota Paris kala "Paris Fashion Week" lantaran gaya fashion mereka.

Bahkan zebra cross di kawasan Dukuh Atas kini menjadi wahana untuk menampilkan gaya fashion. Tak sedikit dari mereka yang berasal dari daerah penyangga Jakarta yakni Citayam, Bojong Gede, dan Depok (SCBD).

Sehingga mereka juga kerap dijuluki anak-anak SCBD yang merupakan singkatan dari Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok. Kini bukan hanya anak-anak dari daerah penyangga saja yang unjuk kebolehan di Citayam Fashion Week.

Warga Jakarta, gubernur, dan publik figur juga bahkan ikut meramaikan Citayam Fashion Week, berikut daftarnya:

Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut menjajal Citayam Fashion Week dengan berjalan di zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat tak jauh dari Stasiun Sudirman. Dia tampak mengenakan setelan jas formal saat catwalk di Dukuh Atas.

Tidak sendiri, dia bersama EU Ambassador H.E. Vincent Piket dan Vice President of the European Investment Bank Mr. Kris Peeters serta jajarannya.

Mereka sebelumnya rapat bersama di Kantor MRT Bundaran Hotel Indonesia, membahas investasi pengembangan transportasi umum di Jakarta, terutama untuk MRT fase- fase berikutnya.

Setelah itu mereka mencoba naik MRT, menikmati suasana Terowongan Kendal, mampir kafe teman- teman difabilitas, dan mencoba catwalk di Dukuh Atas.

"Kami semua tidak ada yang sekeren mereka (anak SCBD) belum pantas naik catwalk. Lain kali kami jadi penonton dan pengagum saja. Tapi yang jelas, tamu- tamu Uni Eropa tadi tak hanya menikmati perubahan dan perkembangan fasilitas publik di Jakarta, tapi juga menikmati kehangatan warga dan mengagumi kreativitas anak-anak mudanya," ungkap Anies di Instagram dikutip Selasa, (19/7/2022).