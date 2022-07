Baim Daftar HAKI Citayam Fashion Week, Created by The Poor Stolen by The Rich Menggema

Bisnis.com, JAKARTA — Baim Wong panen hujatan setelah perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment mendaftarkan Citayam Fashion (CFW) ke Ditjen HAKI.

Pada 20 Juli 2022, PT Tiger Wong Entertainment, mendaftarkan CFW ke Pangakalan Data Kekayaan Intelektual Kementerin Hukum dan HAM. Perdaftaran bernomor JID202205218 dan masuk ke kategori jasa hiburan yang bersifat peragaan busana.

Tindakan Baim ini mengundang komentar negatif dari netizen di media sosial Instagram dan Twitter.

Salah satu komentar berbunyi “created by the poor, stolen by the rich” menjadi komentar yang paling banyak ditulis oleh para netizen di kolom komentar Instagram Baim @baimwong.

“Kalau mau support, ajari mereka cara daftar HAKI, bukan justru daftar atas nama sendiri.”

“Beliau ini cari kesempatan dalam kesempitan, liciknya bukan main. Ogah ah”.

Komentar menohok lainnya juga disampaikan netizen di media sosial Twitter.

Tak tanggung-tanggung, salah satu akun dengan jumlah pengikut sebanyak 244.800 orang turut menanggapi permasalahan yang muncul setelah nama Citayam Fashion Week didaftarkan ke PDKI.

“Pantes Baim Paula bawa uang tunai 2 koper isi Rp500 juta hadiah ke Bonge,” tulis @mazzini_gsp pada Minggu (24/7/2022).

Cuitan tersebut kemudian juga turut dikomentari oleh sejumlah netizen lainnya.

“Eksekusinya jelek banget sih. Ini sama aja lagi ‘nyogok’ biar kalo ada apa2 dia gak berkutik. Kemungkinan kecil dia transparan soal HAKI CFW yang diambil alih buat mereka, ke orang-orang seperti Bonge ini”.

“Orang niat awalnya cuma mau nongkrong santai pinggir jalan malah disuruh kompetisi ‘kreativitas’.”

Tujuan

Baim Wong pada akun @baimwong, Senin (25/7/2022), mengatakan tujuannya mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Ditjen HAKI adalah untuk memajukan industri fashion Indonesia di mata dunia.

Baim dan istrinya, Paula Verhoeven, menganggap CFW merupakan pencapaian yang penting untuk dunia fashion Indonesia, sehingga perlu dibudidayakan.

Namun, mereka merasa membudidayakan CFW perlu biaya yang besar sehingga perlu bantuan dari orang yang punya mimpi yang besar.

“Orang-orang dengan mimpi yang besar yang harus membantu mereka. Bukan karena kepentingan bisa dapat berapa, tapi visinya itu mau dibawa sejauh apa?” jelas Baim dalam unggahan Instagramnya, Senin (25/7/2022).

Dia mengaku sudah berbicara dengan pihak-pihak pemegang kepentingan seperti para pentolan CFW yaitu Bonge, Roy, Kurma, dan Jeje. Menurut Baim, CFW akan tetap jadi milik Bonge cs dan Indonesia.

Dia mengaku hanya ingin Bonge cs dapat meraih mimpi. Salah satunya caranya dengan bantuan uang yang diberikan Baim dan istrinya.

Dia juga mengaku sudah meminta izin dengan kementerian terkait untuk memindahkan CFW. Juga berbicara dengan Direktur Utama Sarinah jika nantinya memang CFW akan pindah dari Dukuh Atas karena saat ini terlalu ramai.

“Semua itu saya lakuin bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuan besarnya lebih untuk kalian, lebih untuk Indonesia,” jelas Baim.

