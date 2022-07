Profil PT Tiger Wong Entertainment, Perusahaan yang Daftarkan Citayam Fashion Week ke Ditjen HAKI

Bisnis.com, JAKARTA – PT Tiger Wong menjadi sorotan publik setelah mendaftarkan Citayam Fashion Week (CFW) ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Ditjen HAKI Kemenkumham.

PT Tiger Wong adalah production house yang didirikan oleh aktor dan tokoh publik, Baim Wong bersama istrinya Paula Verhoevon.

Perusahaan ini menjadi satu dari beberapa lini bisnis yang dimiliki oleh pasangan suami istri itu.

PT Tiger Wong mulai menjadi sorotan psetelah mendaftarkan Citayam Fashion Week ke PDKI. Adapun permohonan tersebut diajukan pada 20 Juli 2022 dengan nomor pengajuan JD202205218.

PT Tiger Wong mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 2020 dan mulai menaungi sejumlah lini usaha yang bergerak di dunia hibura, seperti program YouTube Baim Paula yang menjadi kanal YouTube dengan jumlah pengikut terbanyak ke-7 di Indonesia.

Kemudian, terdapat dua program lain yang dimiliki pasangan suami istri ini, yakni Bapau Family dan Baby Kiano Tiger Wong.

Pada tahun 2022, perusahaan tersebut berkolaborasi dengan Adhya Group, perusahaan dengan 4 pilar bisnis utama, yakni property and hospitality, media, entertainment, and creative, F&B, product and services.

Sementara itu, Baim Wong pernah menyebut bahwa perusahaanya tersebut telah memiliki valuasi dengan capaian angka yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp1,5 triliun pada tahun 2022.

