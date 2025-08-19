Bisnis Indonesia Premium
Jakarta Dikepung Macet Hari ini, Polisi Ungkap Biang Keroknya

Jakarta macet akibat hujan dan proyek galian, terutama di Simpang Semanggi dan TB Simatupang, saat warga kembali usai libur panjang.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Selasa, 19 Agustus 2025 | 11:17
Situasi arus lalu lintas di Ruas Tol Dalam Kota KM 00+600 (Cawang) arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek & Jagorawi terpantau ramai lancar/TMC Polda Metro
Situasi arus lalu lintas di Ruas Tol Dalam Kota KM 00+600 (Cawang) arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek & Jagorawi terpantau ramai lancar/TMC Polda Metro

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan sejumlah alasan kepadatan lalu lintas di sejumlah arus Jakarta hari ini, Selasa (19/8/2025).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan kemacetan ini disebabkan oleh hujan yang melanda Jakarta sejak pagi sehingga menyebabkan kemacetan.

"Jakarta di guyur hujan sejak pagi, beberapa simpul terjadi kepadatan karena perlambatan," ujar Komarudin kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Dia merincikan, salah satu jalan yang terdampak yaitu di area Simpang Semanggi yang mengarah ke RS Siloam dan Bendungan Hilir. Selain hujan, sejumlah aktivitas proyek galian di sejumlah titik menjadi penyebab macet.

"Beberapa titik juga masih ada pekerjaan galian. Peningkatan volume dan hujan menjadi perlambatan," pungkasnya.

Di samping itu, Kasatlantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Mujiyanto mengemukakan bahwa kemacetan di lalu lintas TB Simatupang disebabkan oleh galian dan dipicu warga yang mulai kembali ke Jakarta usai libur panjang.

"Sekarang masuk semua jadi volume kendaraan padat. Kemudian adanya cuaca hujan tadi pagi," ujar Mujiyanto.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

# Hot Topic

