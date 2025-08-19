Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

Operasi Modifikasi Cuaca oleh BPBD DKI Jakarta, BMKG, dan TNI AU memastikan cuaca cerah saat HUT ke-80 RI, menghindari cuaca ekstrem dan risiko banjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada Minggu (17/8/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Jl. Pd. Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sebagai langkah strategis menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung kelancaran rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

OMC dilaksanakan berkat kolaborasi BPBD DKI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Operasi ini difokuskan untuk meminimalkan risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu jalannya upacara dan kegiatan peringatan kemerdekaan di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI Jakarta, Zaini Miftah, menegaskan bahwa OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif pemerintah daerah.

“Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus. Oleh karena itu, OMC akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 17 hingga 21 Agustus 2025,” ujar Zaini dalam siaran persnya yang dikutip Selasa (19/8/2025).

Selain untuk peringatan HUT RI, operasi ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir maupun bencana hidrometeorologi lain yang kerap melanda wilayah Jabodetabek pada musim hujan.

