Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

Operasi Modifikasi Cuaca oleh BPBD DKI Jakarta, BMKG, dan TNI AU memastikan cuaca cerah saat HUT ke-80 RI, menghindari cuaca ekstrem dan risiko banjir.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 07:46
Share
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pesawat milik TNI AU melakukan fly pass saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta resmi memulai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada Minggu (17/8/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Jl. Pd. Cabe Raya, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sebagai langkah strategis menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung kelancaran rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

OMC dilaksanakan berkat kolaborasi BPBD DKI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Operasi ini difokuskan untuk meminimalkan risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu jalannya upacara dan kegiatan peringatan kemerdekaan di Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD DKI Jakarta, Zaini Miftah, menegaskan bahwa OMC merupakan bentuk mitigasi proaktif pemerintah daerah.

“Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, terdapat potensi peningkatan curah hujan di pertengahan Agustus. Oleh karena itu, OMC akan dilaksanakan selama lima hari, mulai 17 hingga 21 Agustus 2025,” ujar Zaini dalam siaran persnya yang dikutip Selasa (19/8/2025).

Selain untuk peringatan HUT RI, operasi ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir maupun bencana hidrometeorologi lain yang kerap melanda wilayah Jabodetabek pada musim hujan.

Baca Juga

Langit cerah yang mengiringi peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Minggu (17/8/2025), bukanlah hasil kerja pawang hujan seperti yang kerap disebut masyarakat, melainkan buah dari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service
Premium
1 jam yang lalu

Blue Bird (BIRD) Diversifies Beyond Taxis, Expands EV Fleet and Mobility-as-a-Service

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR
Premium
2 jam yang lalu

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Cuaca Jakarta Hujan Sangat Lebat hingga Besok, Siap-Siap

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Presiden Prabowo Apresiasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca Tangkal Karhutla

Presiden Prabowo Apresiasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca Tangkal Karhutla

BMKG: Curah Hujan di Jambi Rendah Awal Agustus, Waspada Karhutla

BMKG: Curah Hujan di Jambi Rendah Awal Agustus, Waspada Karhutla

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta
Metro
1 jam yang lalu

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!
Metro
1 jam yang lalu

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan
Metro
2 jam yang lalu

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan
Metro
2 jam yang lalu

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

Pesta Rakyat HUT RI di Depan Sarinah Datangkan 300.000 Pengunjung
Metro
18 jam yang lalu

Pesta Rakyat HUT RI di Depan Sarinah Datangkan 300.000 Pengunjung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

5

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Wajah Baru Stasiun Tanah Abang, Tulang Punggung Komuter Tampil Lebih Modern

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Kala Demo Ojol Tak Lumpuhkan Akses Penumpang

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Daftar 59 Pejabat Pemprov Jakarta yang Dilantik Pramono Hari Ini (7/5)

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Pramono Beri Lampu Hijau Perpanjangan Proyek MRT Jakarta hingga Tangsel

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Cak Lontong, Sutiyoso, Eks Dirut Garuda jadi Komisaris Ancol

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Nilai Tukar Petani Sulsel Menurun
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Dinas Kebersihan Jakarta Kumpulkan 79 Ton Sampah Sisa Perayaan HUT Kemerdekaan RI

2

Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

3

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

4

Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

5

Bukan Pawang Hujan, Ini Penyebab Cuaca Cerah saat Peringatan HUT Ke-80 RI di Jakarta