Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi cuaca wilayah Jabodetabek pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025 hujan ringan.
BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan ringan dengan rata-rata suhu di angka 23-28 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 74-94% hingga tengah malam nanti.
Di sisi lain, BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-27 derajat celsius dan tingkat kelembaban 79-95%.
Adapun, untuk prakiraan cuaca BMKG wilayah Kota Tangerang akan terjadi hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-27 derajat celsius dan kelembaban 78-95%.
Untuk prakiraan cuaca wilayah Kota Tangerang Selatan adalah hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celsius dan kelembaban 75-95%.
Sementara itu, BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celsius dan kelembaban 53-95%, sedangkan untuk wilayah Kota Bogor Jawa Barat diprakirakan terjadi hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-26 derajat celsius dan kelembaban 75-98%.
Begitu juga dengan wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang diprakirakan bakal terjadi hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 74-96% dan wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celsius dan kelembaban 75-95%.
BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-28 derajat celsius dan kelembaban 76-97%.