Prakiraan Cuaca 19 Agustus 2025, BMKG Sebut Jakarta hingga Bogor Diguyur Hujan

BMKG prediksi hujan ringan hingga sedang di Jabodetabek pada 19 Agustus 2025 dengan suhu 22-30°C dan kelembaban 53-98%.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi cuaca wilayah Jabodetabek pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025 hujan ringan.

BMKG memprediksi wilayah Jakarta hingga Kepulauan Seribu hujan ringan dengan rata-rata suhu di angka 23-28 derajat celsius dan tingkat kelembaban di antara 74-94% hingga tengah malam nanti.

Di sisi lain, BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Tangerang hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata di angka 23-27 derajat celsius dan tingkat kelembaban 79-95%.

Adapun, untuk prakiraan cuaca BMKG wilayah Kota Tangerang akan terjadi hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-27 derajat celsius dan kelembaban 78-95%.

Untuk prakiraan cuaca wilayah Kota Tangerang Selatan adalah hujan sedang hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celsius dan kelembaban 75-95%.

Sementara itu, BMKG memprediksi wilayah Kabupaten Bogor Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-30 derajat celsius dan kelembaban 53-95%, sedangkan untuk wilayah Kota Bogor Jawa Barat diprakirakan terjadi hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-26 derajat celsius dan kelembaban 75-98%.

Baca Juga Cuaca Hari Ini Jabodetabek Hari Ini 19 Agustus 2025 Hujan

Begitu juga dengan wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang diprakirakan bakal terjadi hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-29 derajat celsius dan kelembaban 74-96% dan wilayah Kota Bekasi Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 23-28 derajat celsius dan kelembaban 75-95%.

BMKG memprediksi wilayah Kota Depok Jawa Barat hujan ringan hingga tengah malam nanti dengan suhu rata-rata 22-28 derajat celsius dan kelembaban 76-97%.