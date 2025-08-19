Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Selasa 19 Agustus 2025, Simak Syaratnya!

Layanan SIM Keliling Jakarta tersedia Selasa, 19 Agustus 2025 di 5 lokasi. Buka 08.00-14.00 WIB untuk perpanjangan SIM A dan C aktif. Bawa KTP, SIM asli, tes kesehatan, dan psikologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta usai libur panjang, Selasa 19 Agustus 2025

Melalui akun X resmi @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling buka pada hari Selasa 19 Agustus 2025 mulai pukul 08.00-14.00 WIB.

Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang bisa diakses oleh masyarakat:

Lobby depan Mall Grand Cakung Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. KM. 25, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur

Lobby Utama LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No. 127 RT.01 RW.06, Kel. Mangga Besar, Kec.Taman Sari, Kota Jakarta Barat

Area Parkir Samping Universitas Trilogi Jl. Duren Tiga Timur RT.06 RW.04, Kel. Pancoran, Kec. Duren Tiga, Kota Jakarta Selatan

Lobby Selatan Mall Ciputra Jl. Letjen S. Parman RT.11 RW.01, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat

Area Parkir Kantor Pos Lapangan Banteng Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1, Kel. Pasarbaru, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat

Layanan SIM keliling ini khusus untuk warga yang ingin perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Sementara jika sudah tidak aktif, hanya bisa diperpanjang di layanan Satpas Polda Metro Jaya.

Biaya resmi perpanjangan SIM A adalah Rp80.000 dan SIM C Rp75.000. Dokumen yang perlu dibawa untuk perpanjangan SIM tersebut yaitu:

Fotokopi KTP yang masih berlaku

SIM asli yang masih berlaku

Bukti pemeriksaan kesehatan

Bukti tes psikologi